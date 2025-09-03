Obcy: Ziemia z szokującym zwrotem akcji. Nowy odcinek to mini-film, składający hołd pierwszej części klasyka science fiction

Piąty odcinek serialu to niemal samodzielny mini-film, który przenosi widzów na pokład pechowego statku USCSS Maginot. Scenografia wnętrza statku wiernie oddaje estetykę Nostromo z pierwszego filmu serii, tworząc wrażenie alternatywnej wersji klasycznej historii. Epizod opowiada o dramatycznych wydarzeniach, które doprowadziły do ucieczki niebezpiecznych stworzeń i katastrofy statku na Ziemi. Intensywna akcja, połączona z nowymi elementami narracyjnymi, sprawia, że odcinek wyróżnia się na tle dotychczasowych wydarzeń serialu.

Serial Obcy: Ziemia podbił serca fanów kultowej serii science-fiction licznymi zwrotami akcji. W poprzednim odcinku wprowadzono zaskakujący motyw komunikacji z Ksenomorfami. Jednak najnowszy, piąty epizod, który dzisiaj zadebiutował na Disney+, okazał się prawdziwą rewelacją dla fanów. Odcinek zatytułowany „W kosmosie nikt…” nawiązuje do słynnego hasła reklamowego z oryginalnego filmu Ridleya Scotta z 1979 roku i przenosi widzów w samo serce kosmicznej opowieści, będącej swoistym hołdem dla klasyki, a zarazem świeżym spojrzeniem na uniwersum Obcego. Twórca serialu, Noah Hawley, w wywiadzie ujawnił kulisy powstania tego wyjątkowego epizodu oraz wyjaśnił zaskakujący zwrot akcji, który wzbudził gorące dyskusje wśród widzów.

Chciałem pokazać, że w środku innowacyjnej pracy nad serialem możemy sięgnąć po klasyczną formułę Obcego i zrobić to równie dobrze jak ktokolwiek inny. Jednocześnie fascynujące było dla mnie dodanie nowych elementów i umieszczenie stworzeń w nowym kontekście tematycznym. To połączenie wielu wątków sprawia, że praca nad tym odcinkiem była tak ekscytująca. Kiedy pojawia się ksenomorf, historia jest już nasycona sześcioma innymi tragediami, a jego przybycie tylko eskaluje napięcie – wyjaśnił Noah Hawley.

Kluczowym momentem odcinka jest szokujące odkrycie, że prezes korporacji Prodigy, Boy Kavalier, grany przez Samuela Blenkina, stał za sabotażem Maginota. Jego plan zakładał sprowadzenie statku na Ziemię, aby przejąć kontrolę nad stworzeniami. Ten ryzykowny i pozornie niedorzeczny pomysł wywołał wśród widzów mieszane uczucia. Hawley przyznał, że inspiracją dla tej postaci były pewne cechy współczesnych miliarderów technologicznych, których działania często wydają się chaotyczne i impulsywne.

Nie postrzegam naszych technologicznych miliarderów jako ludzi realizujących jakiś mistrzowski plan. Widzę raczej osoby z problemami z kontrolą impulsów, które działają pod wpływem chwili. W fikcji często narzucamy logikę, która nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistości. Dla mnie ten wątek był sposobem na powiązanie wszystkich elementów serialu. W dalszej części sezonu okazuje się, że ten genialny chłopak nie jest zbyt rozważny ani wyrachowany. Ma mnóstwo pomysłów, ściga je wszystkie naraz i nigdy nie doświadczył porażki, więc myśli, że jest nietykalny – tłumaczył Hawley.

Twórca serialu zasugerował również, że postać Boya Kavaliera jest komentarzem do współczesnych osobowości, które próbują zrewolucjonizować różne dziedziny, od podróży kosmicznych po politykę, często bez pełnego dopracowania swoich przedsięwzięć. Choć Hawley nie wymienił nazwiska, jego opis zdaje się wskazywać na Elona Muska jako inspirację.