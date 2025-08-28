Obcy: Ziemia wprowadza przełomowy zwrot w serii. Ta postać powiązana jest z Ksenomorfem

Serial odważnie dodaje nowe elementy do kanonu serii o Obcym.

Obcy: Ziemia od Noaha Hawleya od początku stawiał na poszerzanie mitologii kultowej serii, ale to, co wydarzyło się w czwartym odcinku, przechodzi najśmielsze oczekiwania fanów. Najpierw dowiedzieliśmy się o wszystkich kluczowych korporacjach, które panują na Ziemi, a teraz potwierdzono przypuszczenia z pierwszych odcinków, że Wendy, grana przez Sydney Chandler, będąca hybrydą człowieka i robota, skrywa w sobie niezwykły potencjał. Jej reakcje na tajemnicze częstotliwości i dramatyczne wydarzenia w laboratorium Prodigy budowały napięcie, które znalazło wyjaśnienie w najnowszym, czwartym odcinku. Ostrzegamy przed spoilerami! Obcy: Ziemia – główna bohaterka potrafi rozmawiać z Ksenomorfami Trzeci epizod zakończył się mocnym cliffhangerem, w którym ujawniono, że korporacja Prodigy rozpoczęła hodowlę własnego Ksenomorfa, co miało dramatyczny wpływ na Wendy, doprowadzając ją do utraty przytomności. W kolejnym epizodzie widzowie poznali wreszcie powód jej reakcji.

Podczas badań w odcinku zatytułowanym Obserwacja Wendy zdradziła, że była w stanie słyszeć larwę Ksenomorfa wyciąganą z facehuggera podczas operacji. Jak tłumaczy bohaterka: „Słyszałam, jak krzyczał”. Odkrycie natychmiast otworzyło nowe możliwości dla naukowców Prodigy. Dr Arthur (David Rysdahl), wraz z doktor Sylvią (Essie Davis), dostosowali częstotliwości odbierane przez Wendy tak, by jej mózg mógł znosić ten nietypowy dźwięk. W ten sposób udało się zidentyfikować sygnał, na którym komunikują się Ksenomorfy.

Prezes Prodigy, Boy Kavalier (Samuel Blenkin), nie poprzestał jednak na tym odkryciu. Jak podkreślił w rozmowie z zespołem badawczym: Nie chcę, żeby Wendy tylko słuchała. Chcę wiedzieć, czy potrafi odpowiedzieć. Wystarczyło kilka prób, aby Wendy opanowała modulację własnych strun głosowych i zaczęła „mówić” językiem obcych. Punktem kulminacyjnym odcinka jest narodziny nowego drona Ksenomorfa. Wendy wita istotę i nawiązuje z nią pierwszą formę komunikacji, potwierdzając teorię, że hybryda może stać się pomostem między ludźmi a najgroźniejszymi stworzeniami we wszechświecie. Noah Hawley stworzył tym samym zupełnie nową perspektywę dla uniwersum. Wendy nie tylko rozumie Ksenomorfy, ale też potrafi wpływać na ich zachowanie. Pojawia się pytanie, czy może je kontrolować. W tej sytuacji wątek dotyczący tego, czy hybrydy zachowują resztki człowieczeństwa, nabiera jeszcze większego znaczenia. Obcy: Ziemia – recenzja serialu. Ksenomorfy znów doprowadzą Cię do krzyku

