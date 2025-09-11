Obcy: Ziemia ujawnia jeden z najbardziej zabójczych gatunków. Ksenomorfy przy nim wymiękają

To nie wielkich kosmitów plujących kwasem najbardziej trzeba się bać.

Serial Obcy: Ziemia konsekwentnie prezentuje kolejne niebezpieczne gatunki, które znalazły się na rozbitym statku korporacji Weyland-Yutani. Już w poprzednim odcinku doszło do szokujących zgonów, a w najnowszym mogliśmy zobaczyć, jak działa najbardziej zabójczy gatunek w uniwersum. Obcy: Ziemia – nowy odcinek zaprezentował zagrożenie większe od Ksenomorfów W piątym odcinku widzowie poznali przebiegłość potwora znanego jako Oko, a także zobaczyli, do czego zdolna jest plaga krwiożerczych owadów zwanych Kleszczami. Szósty epizod przyniósł jednak przełomowy moment, w tym oficjalne ujawnienie gatunku, który do tej pory krył się w tle wydarzeń. To właśnie odcinek zatytułowany Mucha zaprezentował światu nową formę koszmaru.

Dotychczasowe pojawienia się „Much” były tak ulotne, że łatwo było je przegapić: pojedynczy kadr w scenie otwierającej serial, migawki z ładowni rozbitego USCSS Maginot czy krótkie ujęcia ich gniazda w laboratorium Prodigy Neverland. Twórcy celowo pozostawiali ten element w cieniu, aby ujawnienie prawdziwego zagrożenia uderzyło widzów z pełną siłą dopiero teraz.

GramTV przedstawia:

Pierwszym sygnałem, że mamy do czynienia z czymś wyjątkowym, jest scena karmienia stworzeń przez członka hybrydowej grupy „Zagubionych Chłopców” o imieniu Smee. Na jego tacy znajdują się metalowe odpady i rudawy złom. Wtedy wychodzi na jaw, że „Muchy” żywią się metalem, co od razu stawia je na zupełnie innym poziomie niż dotychczasowe potwory. Smee nie ma jednak szans przetrwać. Oko wykorzystuje opanowane przez siebie ciało owcy, aby staranować ścianę i aktywować mechanizm otwierający cele „Much”. Zanim bohater zdąży uciec, zostaje uwięziony w środku. Jedna z „Much” zstępuje z gniazda i pluje na jego twarz żrącym żelem, który błyskawicznie rozpuszcza jego mechaniczne ciało do postaci cieczy. Sekundy później potwory wysysają powstałą masę za pomocą trąbki. Nowy gatunek jest przerażającym, kosmicznym rozwinięciem biologii zwykłej muchy, która również wydziela płyny trawienne, aby rozłożyć materię przed jej spożyciem. Tym razem jednak zamiast tkanek organicznych ofiarą padają struktury metaliczne, co sprawia, że zagrożeni są nie tylko ludzie, lecz także androidy i hybrydy, dotąd niemal nietykalne w starciu z innymi kosmitami. Obcy: Ziemia – recenzja serialu. Ksenomorfy znów doprowadzą Cię do krzyku

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.