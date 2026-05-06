Obcy szykuje wielki powrót. Tajemniczy trailer zobaczymy już jutro

5 długich lat fani Obcego musieli czekać na kontynuację Aliens: Fireteam Elite. Teraz jednak ich cierpliwość zostanie wreszcie wynagrodzona.

Aliens: Fireteam Elite 2 oficjalne nadciąga. I już za moment zostanie nam zaprezentowane. Nadchodzi trailer Aliens: Fireteam Elite 2 Oficjalną prezentację z Aliens: Fireteam Elite 2 zobaczymy już 7 maja o godzinie 17:30 polskiego czasu. To wtedy na kanale IGN na YouTube opublikowany zostanie pierwszy oficjalny trailer nadchodzącej produkcji. Produkcji, za którą odpowiadają twórcy oryginału z Cold Iron Studios, podczas gdy wydaniem tytułu zajmie Daybreak Games. Na ten moment nie wiadomo, co konkretnie znajdzie się w tym materiale. Oczywiście fani czekać będą przede wszystkim na fragmenty rozgrywki, a może nawet na datę premiery. Brak jednak choćby nieoficjalnych informacji na temat kształtu nadchodzącego pokazu.

O Aliens: Fireteam Elite 2 mówiło się już pod koniec ubiegłego roku. To wtedy produkcja została sklasyfikowana przez ESRB, co zwiastowało rychłą premierę. Jeszcze wcześniej, bo w roku 2024 doszło do “wycieku”, w którym mowa była o znaczących zmianach w rozgrywce. Zamiast kreowania własnej postaci, mieliśmy otrzymać możliwość wyboru jednego z 5 szablonów, pasujących do preferowanego przez gracza rodzaju zabawy. Pisano wtedy też o nieuwzględnieniu mikrotransakcji czy też nowym trybie, będącym wariacją na temat klasycznej hordy. Jednocześnie jednak tamten przeciek wspominał o premierze w 3. kwartale 2025 roku, co, jak wiemy, nie miało miejsca.

GramTV przedstawia:

Wygląda jednak na to, że przed fanami Obcego naprawdę ciekawy okres. Poza Aliens: Fireteam Elite 2 jest też przecież Obcy: Izolacja 2, które niedawno otrzymało enigmatyczny trailer, dający do zrozumienia, że “coś się zbliża”. Warto też wspomnieć o Alien Deathstorm – co prawda produkcja ta nie korzysta z licencji 8. Obcego Pasażera Nostromo, ale stoją za nią twórcy Aliens vs Predator.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

