To nie jest zwykły wampir. Lestat wchodzi na scenę jako rockowa gwiazda

Pierwszy zwiastun The Vampire Lestat pokazuje zupełnie nowe oblicze bohatera — i zaskakuje klimatem.

Do sieci trafił pierwszy zwiastun The Vampire Lestat i już teraz wzbudza ogromne emocje. W centrum uwagi znajduje się Sam Reid jako słynny wampir Lestat — tym razem w zupełnie nowej roli. The Vampire Lestat – pierwszy zwiastun Nowa odsłona uniwersum stworzonego przez Anne Rice pokazuje bohatera w nietypowym wydaniu. Lestat nie jest już tylko wampirem balansującym między moralnością a instynktem — staje się ikoną popkultury. Bohatera znamy doskonale chociażby ze słynnego filmu Wywiad z wampirem – wcielał się w niego wówczas Tom Cruise. Postać jest częścią słynnych Kronik wampirów Anne Rice.

W zwiastunie widzimy go jako „pierwszą nieśmiertelną gwiazdę rocka”, która rusza w trasę koncertową i zdobywa coraz większy wpływ nie tylko na ludzi, ale też na innych wampirów. Największe wrażenie robi scena, w której Lestat wykonuje utwór Dancing with Myself, który znamy z wykonania Billy’ego Idola. To właśnie ten moment nadaje zwiastunowi wyjątkowy charakter i podkreśla kierunek, w jakim zmierza serial.

Twórcy wyraźnie stawiają na bardziej stylizowaną, muzyczną i widowiskową formę, łącząc gotycki klimat z energią rockowego show. Fabuła skupi się na rosnącej potędze Lestata i jego wpływie na świat. Jednocześnie bohater będzie musiał zmierzyć się z własną przeszłością i postaciami, które wciąż go prześladują. Wygląda na to, że The Vampire Lestat nie tylko rozwija znane wątki, ale też próbuje nadać całemu uniwersum zupełnie nowy ton. Jeśli zwiastun jest zapowiedzią całości, widzowie mogą spodziewać się jednego z najbardziej oryginalnych projektów w świecie wampirów od lat.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










