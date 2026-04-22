RUINER 2 dostał konkretny gameplay. To już nie będzie tylko samotna jatka

Maciej Petryszyn
2026/04/22 18:30
Niespełna dwa miesiące po pierwszy ogłoszeniu Reikon Games powraca z kolejnym komunikatem. Oczywiście dotyczącym gry RUINER 2.

Daty premiery nadal nie znamy. Otrzymaliśmy za to szansę, by sprawdzić, jak produkcja wygląda w akcji.

RUINER 2 stawia na powłoki oraz kooperację

Nowy materiał z RUINER 2 trwa równo 3 minuty i 33 sekund. W tym czasie twórcy starali się przedstawić nam nowe mechaniki, które pojawią się w sequelu. Największe znaczenie mają tutaj shells, czyli powłoki, w ramach których nasza postać będzie zmieniać swoją charakterystykę. Między shellami (maksymalnie trzema wybranymi) możemy się przełączać, a dodatkowo każdy z nich będziemy rozwijać oddzielnie w ramach dedykowanych drzewek pasywnych umiejętności. W toku rozgrywki zbierzemy oczywiście nowe powłoki, starając się zgromadzić jak największą ich ilość. Bo im więcej ich zgarniemy, tym bardziej różnorodna będzie nasza zabawa.

Dodatkowo powłoki będziemy mogli wyposażyć w zdobywane przedmioty. Te, niczym w klasycznych looter shooterach, różnić się będą od siebie pod kątem koloru, czyli poziomu rzadkości. Co istotne, wcale nie musimy bawić się w RUINER 2 sami, bo deweloperzy zapowiadają tryb kooperacji dla nawet 3 graczy. Ci będą współpracować i łączyć swoje umiejętności. Zresztą, ich umiejętne łączenie może tworzyć tzw. mistrzowską synergię, zwiększając zadawane obrażenia. Nie zabraknie też endgame’u. W nim będziemy eksplorować lochy, podbijać pustkowia oraz przede wszystkim mierzyć się z elitarnymi przeciwnikami oraz bossami.

Warto wspomnieć, że opublikowane treści pochodzą z wersji pre-alpha. W tej sytuacji samo Reikon Games zastrzega, iż RUINER 2 znajduje się obecnie w produkcji i poszczególne elementy rozgrywki mogą jeszcze ulec zmianie. Tymczasem już 27 kwietnia ruszają zamknięte testy polskiej produkcji, do których zapisać się można pod tym adresem.

Źródło:https://gamingbolt.com/ruiner-2s-first-gameplay-trailer-highlights-co-op-shell-swapping-synergies-and-more

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

