RUINER 2 dostał konkretny gameplay. To już nie będzie tylko samotna jatka

Niespełna dwa miesiące po pierwszy ogłoszeniu Reikon Games powraca z kolejnym komunikatem. Oczywiście dotyczącym gry RUINER 2.
Daty premiery nadal nie znamy. Otrzymaliśmy za to szansę, by sprawdzić, jak produkcja wygląda w akcji.
RUINER 2 stawia na powłoki oraz kooperację
Nowy materiał z RUINER 2 trwa równo 3 minuty i 33 sekund. W tym czasie twórcy starali się przedstawić nam nowe mechaniki, które pojawią się w sequelu. Największe znaczenie mają tutaj shells, czyli powłoki, w ramach których nasza postać będzie zmieniać swoją charakterystykę. Między shellami (maksymalnie trzema wybranymi) możemy się przełączać, a dodatkowo każdy z nich będziemy rozwijać oddzielnie w ramach dedykowanych drzewek pasywnych umiejętności. W toku rozgrywki zbierzemy oczywiście nowe powłoki, starając się zgromadzić jak największą ich ilość. Bo im więcej ich zgarniemy, tym bardziej różnorodna będzie nasza zabawa.
Dodatkowo powłoki będziemy mogli wyposażyć w zdobywane przedmioty. Te, niczym w klasycznych looter shooterach, różnić się będą od siebie pod kątem koloru, czyli poziomu rzadkości. Co istotne, wcale nie musimy bawić się w RUINER 2 sami, bo deweloperzy zapowiadają tryb kooperacji dla nawet 3 graczy. Ci będą współpracować i łączyć swoje umiejętności. Zresztą, ich umiejętne łączenie może tworzyć tzw. mistrzowską synergię, zwiększając zadawane obrażenia. Nie zabraknie też endgame’u. W nim będziemy eksplorować lochy, podbijać pustkowia oraz przede wszystkim mierzyć się z elitarnymi przeciwnikami oraz bossami.
Warto wspomnieć, że opublikowane treści pochodzą z wersji pre-alpha. W tej sytuacji samo Reikon Games zastrzega, iż RUINER 2 znajduje się obecnie w produkcji i poszczególne elementy rozgrywki mogą jeszcze ulec zmianie. Tymczasem już 27 kwietnia ruszają zamknięte testy polskiej produkcji, do których zapisać się można pod tym adresem.
