RUINER 2 dostał konkretny gameplay. To już nie będzie tylko samotna jatka

Daty premiery nadal nie znamy. Otrzymaliśmy za to szansę, by sprawdzić, jak produkcja wygląda w akcji.

RUINER 2 stawia na powłoki oraz kooperację

Nowy materiał z RUINER 2 trwa równo 3 minuty i 33 sekund. W tym czasie twórcy starali się przedstawić nam nowe mechaniki, które pojawią się w sequelu. Największe znaczenie mają tutaj shells, czyli powłoki, w ramach których nasza postać będzie zmieniać swoją charakterystykę. Między shellami (maksymalnie trzema wybranymi) możemy się przełączać, a dodatkowo każdy z nich będziemy rozwijać oddzielnie w ramach dedykowanych drzewek pasywnych umiejętności. W toku rozgrywki zbierzemy oczywiście nowe powłoki, starając się zgromadzić jak największą ich ilość. Bo im więcej ich zgarniemy, tym bardziej różnorodna będzie nasza zabawa.