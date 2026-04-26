Nowa gra o Obcym daje pierwszy sygnał. Zwiastun powrotu kultowego science fiction do świata gier

Obcy: Izolacja 2 doczekało się pierwszej prezentacji.

Fani uniwersum Obcego w końcu doczekali się pierwszego spojrzenia na kontynuację jednej z najbardziej cenionych gier grozy ostatnich lat. Podczas Alien Day 2026 zaprezentowano teaser zapowiadający Obcy: Izolacja 2, czyli długo wyczekiwaną kontynuację produkcji studia Creative Assembly, wydawanej przez Sega. Obcy: Izolacja 2 w pierwszym zwiastunie Materiał zatytułowany A False Sense of Security daje jedynie przedsmak tego, czego można się spodziewać po kontynuacji, która znajduje się obecnie na bardzo wczesnym etapie produkcji. Opis teasera podkreśla motyw przewodni projektu, określony jako poczucie bycia bezpieczniejszym, niż jest się w rzeczywistości, co jasno sugeruje powrót do napięcia i psychologicznego niepokoju znanego z pierwszej części.

Krótki materiał wideo nie pokazuje Ksenomorfa ani bezpośrednich scen z gry, ale skutecznie buduje atmosferę zagrożenia. Widzimy otwierające się drzwi bezpieczeństwa w zniszczonej placówce oraz charakterystyczny telefon alarmowy, przypominający punkty zapisu z oryginalnej gry. To subtelne nawiązanie potwierdza, że twórcy zamierzają zachować kluczowe elementy rozgrywki. Projekt został oficjalnie zatwierdzony pod koniec 2024 roku. Informację o rozpoczęciu prac potwierdził wówczas reżyser kreatywny Al Hope, wskazując, że kontynuacja znajduje się we wczesnej fazie rozwoju. Do dziś nie ujawniono jednak daty premiery, docelowych platform ani szczegółów fabularnych.

GramTV przedstawia:

Wiadomo natomiast, że Obcy: Izolacja 2 ma rozwijać fundamenty pierwszej części, stawiając na skradanie i intensywny survival horror, mocno inspirowany klimatem filmu Obcy z 1979 roku. Nowa historia pozostaje tajemnicą, choć można spodziewać się podobnego nacisku na samotność, napięcie i walkę o przetrwanie. Pierwszy Obcy: Izolacja zadebiutowała w 2014 roku i opowiadało historię Amandy Ripley, córki Ellen Ripley, która przemierzała stację kosmiczną Sewastopol w poszukiwaniu swojej matki. Gra zdobyła uznanie dzięki powolnemu tempu, wyjątkowej atmosferze oraz nieprzewidywalnemu zachowaniu Ksenomorfa, którego sztuczna inteligencja do dziś uchodzi za jedną z najbardziej zaawansowanych w branży. Mimo ogromnej popularności i statusu jednej z najlepszych gier w uniwersum Obcego, przez lata brakowało oficjalnego potwierdzenia kontynuacji. Studio Creative Assembly koncentrowało się głównie na serii Total War, a także pracowało nad projektem Hyenas, który ostatecznie został anulowany przez Sega w 2023 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.