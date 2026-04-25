Drugi sezon Obcy: Ziemia z ważnym potwierdzeniem. Twórcy wracają do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło

Twórca serialu science fiction ujawnia nowe informacje o drugim sezonie Obcy: Ziemia.

Drugi sezon serialu Obcy: Ziemia nabiera rozpędu, a twórcy zdradzają kolejne informacje dotyczące produkcji. Showrunner Noah Hawley potwierdził, że zdjęcia do nowych odcinków rozpoczną się już tego lata, a ekipa intensywnie przygotowuje się do wejścia na plan. Co istotne, serial przenosi się do miejsca szczególnie ważnego dla historii całej marki. Obcy: Ziemia – termin prac na planie drugiego sezonu Produkcja drugiego sezonu została ulokowana w brytyjskim Pinewood Studios, gdzie powstawały kultowe odsłony serii Obcy. To właśnie tam kręcono między innymi pierwsze części filmowej sagi, co dla twórców stanowi symboliczny powrót do korzeni uniwersum.

To, co mogę powiedzieć, to że zaczynamy zdjęcia tego lata. Jesteśmy już bardzo blisko. Dziś spacerowałem po planie obok rekwizytów i kostiumów. Wszystko jest w trakcie budowy. Zawsze ekscytujące jest obserwowanie tego procesu. Mieliśmy świetne doświadczenia w Tajlandii, ale z kilku powodów Londyn jest dla nas lepszym domem na dłuższą metę. Pierwszy sezon był realizowany w Tajlandii, jednak decyzja o przenosinach do Wielkiej Brytanii nie jest przypadkowa. Hawley podkreśla znaczenie lokalnej ekipy i jej doświadczenia, a także osobiste powiązania ludzi pracujących przy projekcie z historią serii. Neil pracował przy tym projekcie jeszcze jako nastolatek. Uwielbiam takie powiązania i to, jak bardzo osobisty jest ten świat dla wielu osób. Brytyjski dział artystyczny jest legendarny. Niezależnie od tego, jak trudna jest koncepcja, można być pewnym, że zostanie zrealizowana perfekcyjnie już za pierwszym razem. Nowa odsłona serialu ma znacząco rozwinąć pomysły zaprezentowane w pierwszym sezonie, który opowiadał historię prototypowych hybryd zmuszonych do konfrontacji z ksenomorfami po katastrofie statku badawczego na Ziemi. Twórcy zapowiadają większą skalę i jeszcze mocniejsze budowanie świata. Drugi sezon zdecydowanie rozwija to, co obiecywał pierwszy. To większa produkcja, z szerszym światem i nie wyobrażam sobie lepszego miejsca do podjęcia takiego wyzwania.

Hawley nie ukrywa także ambicji związanych z przyszłością serialu. Jeśli projekt odniesie sukces, może doczekać się kolejnych sezonów. Mam nadzieję, że uda się opowiedzieć tę historię do końca. Wiem, dokąd zmierzam, ale nie wiem, ile czasu zajmie dotarcie do tego miejsca. Jeśli koszty produkcji i zainteresowanie widzów będą się zgadzać, możemy kontynuować tak długo, jak zechcemy. Jeśli odpowiednio zadbamy o tę markę, może ona odwdzięczać się przez bardzo długi czas. W międzyczasie pojawiły się także informacje o obsadzie. Do drugiego sezonu dołączy Peter Dinklage, znany z roli Tyriona Lannistera w Grze o tron. Hawley zdradził, że aktor otrzyma istotną rolę, choć szczegóły pozostają tajemnicą. Ta franczyza ma wiele ikonicznych ról. Jestem twórcą, który lubi pracować z zespołem i darzy sympatią każdą postać, ale jego rola będzie znacząca i widzowie uznają ją za godną jego talentu. Casting do nowych odcinków dopiero się rozpoczyna, a oficjalne ogłoszenia dotyczące obsady mają pojawić się w najbliższym czasie. Wszystko wskazuje na to, że Obcy: Ziemia ma szansę stać się jedną z ważniejszych serialowych produkcji science fiction nadchodzących lat.

