Nowy Obcy od twórców Aliens vs Predator

Maciej Petryszyn
2026/03/26 18:52
Film Obcy – ósmy pasażer Nostromo ma już 47 lat. Mimo to sam ksenomorf jak straszył skutecznie, tak straszy nadal.

Podczas czwartkowego Xbox Partner Preview zapowiedziano Alien Deathstorm. Zgodnie z zapowiedziami twórców, będzie to połączenie horroru oraz FPS-a utrzymanie w klimatach sci-fi. Co ważne, za grę odpowiada studio Rebellion, czyli twórcy doskonale znanego cyklu Aliens vs Predator, a także ubiegłorocznego Atomfall. Do krwiożerczych kosmitów postrzelamy już w 2027 roku, chociaż dokładnego terminu premiery nie znamy.

Eksploruj zniszczoną kolonię pozaziemską, spustoszoną przez kataklizmiczną megaburzę i opanowaną przez krwiożerczych obcych w Alien Deathstorm – nowym, utrzymanym w klimacie sci-fi, horrorze akcji FPS od studia Rebellion.

Używając połączenia sprytu i siły ognia, musisz pokonać niezliczone, czyhające w mroku potworności w desperackiej walce o przetrwanie.

Alien Deathstorm zadebiutuje na konsolach Xbox Series X|S oraz komputerach PC jako tytuł wspierający usługę Xbox Play Anywhere oraz w ramach Xbox Game Pass.

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

