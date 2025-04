Obcy: Romulus 2 to tak naprawdę nowy Alien vs. Predator? Zwiastun Predator: Badlands kryje nawiązanie

Przed kilkoma dniami Disney zaprezentował pierwszy zwiastun Predator: Badlands, czyli nowego kinowego filmu o słynnym kosmicznym łowcy. W materiale mogliśmy zobaczyć, jak prezentuje się Thia, grana przez Ellę Fanning. Okazuje się, że nie jest zwykłym człowiekiem, ale może być syntetykiem, stworzonym przez korporację Weyland-Yutani, doskonale znaną fanom Obcego. Teraz pojawiły się kolejne informacje, ze dojdzie do wielkiego połączenia uniwersum Obcego oraz Predatora i to już w kontynuacji Romulusa.

Tak samo jak inspirują mnie filmy, inspirują mnie gry wideo – na przykład Shadow of the Colossus, gdzie protagonistę łączy wyjątkowa więź z towarzyszem. Tam jest coś z koniem, co potrafi złamać serce gracza. Predator: Badlands było trochę tym inspirowane – chciałem zobaczyć Predatora w duecie z kimś zupełnie odmiennym. On jest bardzo małomówny, [Fanning] wręcz przeciwnie. Jest zdolna w sposób, w jaki on nie jest. Fizycznie ma pewną cechę, której nie chcę teraz zdradzać, ale jestem podekscytowany, byście ją zobaczyli.

Niedługo po publikacji zwiastuna do sprawy połączenia uniwersów odniósł się dziennikarz Jeff Sneider. W serwisie X zdradził, że według jego informacji kontynuacja Obcego: Romulusa, która już pisana jest przez Fede Alvareza, zawierać będzie Predatora. Niestety nie wiadomo, czy będzie on jednym z głównych bohaterów filmu, czy też pojawi się tylko pod sam koniec, aby zapowiedzieć kolejną część Alien vs. Predator.

