Nowy Predator w pierwszym zwiastunie. Łowca zmierzy się z samurajami i wikingami

Oprócz Predator: Badlans, czyli kontynuacji Prey z 2022 roku, który to film niedawno prezentowano na panelu Disneya podczas CinemaCon, powstaje również zapowiedziany już jakiś czas temu projekt anime, który zaprezentuje starcie słynnego kosmicznego łowcy w najróżniejszych historycznych epokach. Predator: Killer of Killers to trzyczęściowa animowana antologia, ukazująca wojowników Yautja polujących na samurajów, wikingów, a także pilota z czasów II wojny światowej. Disney właśnie udostępnił pierwszy zwiastun nadchodzącego anime, który prezentuje oryginalny styl animacji, a także brutalne sceny akcji między wojownikami a Predatorem.

Predator: Killer of Killers – pierwszy zwiastun i data premiery

Predator: Killer of Killers to oryginalny animowany przygodowy film akcji osadzony w uniwersum Predatora. Antologiczna opowieść śledzi losy trójki najzacieklejszych wojowników w historii ludzkości: nordyckiej najeźdźczyni, która prowadzi swojego młodego syna w krwawą wyprawę, ninja z feudalnej Japonii, który zwraca się przeciwko swojemu samurajskiemu bratu w brutalnej walce o sukcesję, oraz pilota z czasów II wojny światowej, który wzbija się w przestworza, by zbadać pozaziemskie zagrożenie dla sprawy aliantów. Choć wszyscy ci wojownicy są zabójcami na swój sposób, to stają się jedynie ofiarami dla swojego nowego przeciwnika – największego z zabójców – czytamy w oficjalnym opisie.