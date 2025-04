Nowy kinowy Predator w pierwszym zwiastunie. To łowca staje się ofiarą

Zadebiutował pierwszy zwiastun Predator: Badlands, czyli jeden z dwóch nowych odsłon serii, szykowanych na ten rok. Oprócz Predator: Killer of Killers, które trafi od razu na Disney+, już późnią jesienią tego roku w kinach zobaczymy kolejną część serii zapoczątkowaną przez Prey z 2022 roku. Reżyserem produkcji jest Dan Trachtenberg. Fabuła nadal trzymana jest w tajemnicy, ale jak prezentuje poniższy zwiastun, zgodnie z wcześniejszymi informacjami, tym razem to Predator będzie pełnił rolę ofiary. Pozostaje więc pytanie, kim będzie łowca? Szczątkową odpowiedź na to pytanie daje nam pierwszy zwiastun.

Predator: Badlands – pierwszy zwiastun

Poniższy materiał prezentuje również postać Thii granej przez Elle Fanning. Obecnie jest to jedyna gwiazda produkcji obok Dimitrius Schuster-Koloamatangi, który wciela się w Deska, czyli tytułowego Predatora.