Nowy zwiastun Split Fiction podkreśla sukces gry. Twórcy chwalą się wysokimi ocenami

Budżet Split Fiction był niemal dwukrotnie wyższy niż w przypadku poprzedniej produkcji Hazelight, It Takes Two. Najnowszy tytuł okazał się wielkim sukcesem – w ciągu pierwszego tygodnia od premiery sprzedano dwa miliony kopii gry. Co więcej, tytuł osiągnął imponujący wynik ponad 90 punktów w serwisie Metacritic, stając się tym samym pierwszym projektem wydanym przez EA od trzynastu lat, który przekroczył ten próg.

Udostępniony przez twórców zwiastun koncentruje się na wysokich ocenach, które uzyskało Split Fiction. Jak możemy zauważyć, nie brakuje najwyższych not. Materiał znajduje się na dole wiadomości.

Przeżyj moc niewiarygodnych wrażeń, zanurzając się w różnorodnych światach Split Fiction – przełamującej granice kooperacyjnej grze przygodowej spod ręki twórców Gry Roku 2021, It Takes Two. Mio i Zoe to kompletnie różne pisarki – jedna tworzy science-fiction, druga uwielbia gatunek fantasy – niespodziewanie uwięzione we własnych opowiadaniach po tym, jak zostają podłączone do maszyny mającej wykraść ich twórcze pomysły. Żeby wyjść z potrzasku i zachować własne wspomnienia, będą musiały nauczyć się współpracy, posiąść najróżniejsze umiejętności i podołać osobliwym wyzwaniom, pisząc przy tym historię nietypowej przyjaźni zawieszonej między światami science-fiction i fantasy. – brzmi opis gry.