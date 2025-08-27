Ten zaskakujący film o dinozaurach wygrywa z serią Jurassic Park na Rotten Tomatoes

Seria Jurassic Park od lat uchodzi za króla filmów o dinozaurach – sukces siódmej odsłony to potwierdza. Ale niedawna, zaskakująca premiera pokazała, że na tym polu pojawił się mocny konkurent. Primitive War, które trafiło do amerykańskich kin 21 sierpnia 2025 roku, może pochwalić się wynikiem 89% pozytywnych głosów widzów na Rotten Tomatoes, wyprzedzając aż sześć filmów z cyklu Jurassic Park i Jurassic World. Na IMDb jest równie korzystnie – film ma obecnie ocenę 7/10.

Primitive War – wysokie oceny od widzów

Film w reżyserii Luke’a Sparke’a, niskobudżetowe kino klasy b. Powstał na podstawie powieści Ethana Pettusa z 2017 roku. Jego akcja rozgrywa się w wietnamskiej dżungli w 1968 roku, gdzie grupa amerykańskich żołnierzy podczas misji ratunkowej trafia na… prehistoryczne dinozaury. W obsadzie znaleźli się m.in. Ryan Kwanten, Tricia Helfer, Nick Wechsler i Jeremy Piven.