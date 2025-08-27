Zaloguj się lub Zarejestruj

Ten zaskakujący film o dinozaurach wygrywa z serią Jurassic Park na Rotten Tomatoes

Jakub Piwoński
2025/08/27 11:10
Tego nie spodziewał się nikt.

Seria Jurassic Park od lat uchodzi za króla filmów o dinozaurach – sukces siódmej odsłony to potwierdza. Ale niedawna, zaskakująca premiera pokazała, że na tym polu pojawił się mocny konkurent. Primitive War, które trafiło do amerykańskich kin 21 sierpnia 2025 roku, może pochwalić się wynikiem 89% pozytywnych głosów widzów na Rotten Tomatoes, wyprzedzając aż sześć filmów z cyklu Jurassic Park i Jurassic World. Na IMDb jest równie korzystnie – film ma obecnie ocenę 7/10.

Primitive War
Primitive War

Primitive War – wysokie oceny od widzów

Film w reżyserii Luke’a Sparke’a, niskobudżetowe kino klasy b. Powstał na podstawie powieści Ethana Pettusa z 2017 roku. Jego akcja rozgrywa się w wietnamskiej dżungli w 1968 roku, gdzie grupa amerykańskich żołnierzy podczas misji ratunkowej trafia na… prehistoryczne dinozaury. W obsadzie znaleźli się m.in. Ryan Kwanten, Tricia Helfer, Nick Wechsler i Jeremy Piven.

Co zaskakujące, ocena widzów stawia Primitive War wyżej niż wszystkie filmy z serii Jurassic Park, poza oryginałem Stevena Spielberga z 1993 roku. Dla porównania, najgorzej oceniany w cyklu Jurassic Park III ma dziś zaledwie 37%, a najnowszy Jurassic World Rebirth – 71%. Gorzej wypadają jedynie opinie krytyków – średnia 50% plasuje film tylko nieco powyżej Jurassic Park III (49%) czy Jurassic World: Upadłe królestwo (47%).

Nie zmienia to jednak faktu, że już teraz można wysunąć tezę, że ten film musi mieć w sobie kilka argumentów, które działają na fanów filmowych dinozaurów odświeżająco. Primitive War chwalone jest za imponujące efekty wizualne, realistyczne projekty dinozaurów i ciekawy miks wojny w Wietnamie z horrorem o prehistorycznych bestiach. Film jest jeszcze świeżo po premierze, więc jego noty mogą się zmienić – ale już teraz zapowiada się na jedną z ciekawszych alternatyw dla serii Jurassic Park.

Źródło:https://comicbook.com/movies/news/primitive-war-rotten-tomatoes-jurassic-park-world-dinosaur-movies/

Tagi:

Popkultura
horror
dinozaury
Rotten Tomatoes
kino klasy B
Primitive War
Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


Komentarze
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 12:35

Do kina się raczej nie wybiorę, ale chętnie obejrzę, jak będzie w streamingu.

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 12:13

Gdyby jakaś większa wytwórnia to wypuściła byłby pewnie bardzo głośna premiera, może nawet nowa franczyza. Bo pomysł na akcyjniaka genialny w w swej prostocie. Ale oni wolą robić beznadziejne sequele i remake-i xD




