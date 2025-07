Zapomnijcie o Jurassic World. Nadchodzi Primitive War – brutalna wojna z dinozaurami, czyli film, jakiego jeszcze nie było

Reżyser Luke Sparke (Occupation: Rainfall) przenosi widzów do Wietnamu w 1968 roku, gdzie oddział rozpoznawczy Vulture Squad zostaje wysłany do odludnej doliny w poszukiwaniu zaginionego plutonu Zielonych Beretów. Na miejscu okazuje się, że tropikalna dżungla skrywa coś znacznie gorszego niż wrogi żołnierz — prehistoryczne potwory polujące z niespotykaną brutalnością.

Film powstał na podstawie bestsellerowej powieści Ethana Pettusa Primitive War, a za jego realizację odpowiadają Sparke Films i Let It Be Entertainment. To nie będzie familijna przygoda rodem z Jurassic World — spodziewajcie się raczej sporo krwi i strzałów z karabinów maszynowych. Dinozaurów wyskakujących z tropikalnych krzaków także.