Nowy Wiedźmin za darmo? Przeciek mówi o kooperacyjnym RPG akcji

W growym świecie Wiedźmina naprawdę dużo się dzieje. Powstaje wszak wiele różnych projektów, a teraz wyciekł kolejny.

W tym wypadku mowa o produkcji kooperacyjnej. I to takiej, która zostanie udostępniona za darmo. Kooperacyjny Wiedźmin w modelu free to play? Do zaskakujących informacji dotarł serwis MP1st. Według jego źródeł nowy Wiedźmin miałby być RPG akcji nastawionym na rozgrywkę w kooperacji. Historia miałaby być osadzona w 1230 roku, czyli czasach, gdy dobrze znany nam Geralt dopiero zaczynał podróż na wiedźmińskim szlaku. Ale to nie Geraltem mielibyśmy kierować – zamiast tego twórcy mają podobno udostępnić nam możliwość stworzenia własnego wiedźmina, określając m.in. jego płeć czy też wygląd. Niemniej w przeciwieństwie do innego sieciowego Wiedźmina, czyli Projektu Sirius, ta gra miałaby ukazać się jedynie na PC i platformach mobilnych, omijając przy tym konsole.

Jeżeli zaś chodzi o rozgrywkę, to ta miałaby polegać na wykonywaniu zleceń typowych dla wiedźmińskiego cechu, a więc zabijaniu potworów. To wszystko w różnorodnych miejscówkach – od mrocznych lasów, poprzez nawiedzone ruiny, na pełnych ludzi wioskach kończąc. Możliwy miałby być przy tym wybór umiejętności z wielu szkół, których przecież zarówno w książkach, jak i grach nie brakuje. W ten sposób przystępowalibyśmy do opartej na umiejętnościach walki, która nagradzałaby za precyzyjne bloki, uniki, parowania, ale i egzekucje. Nie zabraknie przy tym korzystania ze Znaków czy też uwarzonych wcześniej eliksirów.

GramTV przedstawia:

Jednocześnie MP1st nie zdołało potwierdzić choćby orientacyjnego okresu premiery. Nie wiadomo również, które konkretnie studio miałoby zajmować się akurat tym Wiedźminem, aczkolwiek są tutaj pewne podejrzenia. Wszak już wiosną ubiegłego roku CD Projekt RED nawiązał współpracę z mobilnym studiem Scopely, które wydaje się idealnym kandydatem do stworzenia omawianej produkcji. Jednocześnie trzeba przypomnieć, że pod koniec maja przedstawiciele polskiego studia zapewnili, iż wspólny tytuł z należący do Arabii Saudyjskiej studiem to nie jest coś, który pojawi się w 2026 roku. Gdyby powyższe doniesienia okazały się prawdą, byłby to już kolejny wiedźmiński projekt w fazie rozwoju. Od dawna wiemy przecież, że powstają Wiedźmin 4 oraz Wiedźmin 1 Remake. Do tego niedawno potwierdzono istnienie Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni Przeszłości, czyli trzeciego rozszerzenia do ostatniej części poświęconej Geraltowi. Na dodatek gdzieś w tle przewija się temat wspomnianego Wiedźmin Sirius, która to produkcja otrzymała kilka tygodni temu nowego głównego scenarzystę.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

