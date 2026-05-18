Sieciowy Wiedźmin wraca na właściwe tory. Projekt Sirius dostał scenarzystę od Destiny 2

Temat Projektu Sirius powraca. I to z dobrego powodu, oto bowiem tytuł ten otrzymał nowego głównego scenarzystę z interesującym CV.

Wygląda więc na to, że sieciowy Wiedźmin powraca na właściwe tory. To wszystko 3 lata po dokonanym resecie.

Wieloosobowy Wiedźmin z nowym głównym scenarzystą

Głównym scenarzystą Projektu Sirius został Kwan Perng. W swoim dorobku ma on m.in. niemal 2-letni pobyt w Activision Blizzard, w którego trakcie brał udział w pracach nad Warmind i Black Armory – rozszerzeniami do Destiny 2. Następnie, już w ArenaNet, był jednym z głównych scenarzystów rozszerzenia End of Dragons do Guild Wars 2. Po tym udanym okresie przeniósł się do Bungie, by ponownie zająć się drugim Destiny – tym razem mają duży wpływ na powszechnie chwalony dodatek The Final Shape. Ostatnio działał w Eleventh Hour Games, studiu zajmującym się produkcjami indie, ale teraz wraca na poziom AAA za sprawą REDÓW.