Sieciowy Wiedźmin wraca na właściwe tory. Projekt Sirius dostał scenarzystę od Destiny 2

Maciej Petryszyn
2026/05/18 20:00
Temat Projektu Sirius powraca. I to z dobrego powodu, oto bowiem tytuł ten otrzymał nowego głównego scenarzystę z interesującym CV.

Wygląda więc na to, że sieciowy Wiedźmin powraca na właściwe tory. To wszystko 3 lata po dokonanym resecie.

Wiedźmin 3: Dziki Gon
Wieloosobowy Wiedźmin z nowym głównym scenarzystą

Głównym scenarzystą Projektu Sirius został Kwan Perng. W swoim dorobku ma on m.in. niemal 2-letni pobyt w Activision Blizzard, w którego trakcie brał udział w pracach nad Warmind i Black Armory – rozszerzeniami do Destiny 2. Następnie, już w ArenaNet, był jednym z głównych scenarzystów rozszerzenia End of Dragons do Guild Wars 2. Po tym udanym okresie przeniósł się do Bungie, by ponownie zająć się drugim Destiny – tym razem mają duży wpływ na powszechnie chwalony dodatek The Final Shape. Ostatnio działał w Eleventh Hour Games, studiu zajmującym się produkcjami indie, ale teraz wraca na poziom AAA za sprawą REDÓW.

We wpisie na LinkedInie Perng nie krył ekscytacji nowym zadaniem:

Dołączyłem do CD PROJEKT RED jako Główny Scenarzysta przy Project Sirius. Minie jeszcze trochę czasu, zanim będę mógł opowiedzieć o tym projekcie, ale w międzyczasie zanurzam się w mrocznym i eklektycznym uniwersum Wiedźmina. Możliwość opowiadania historii w tym świecie i w towarzystwie tak utalentowanych deweloperów napawa mnie pokorą.

Będę tęsknić za wszystkimi moimi wspaniałymi przyjaciółmi ze społeczności twórców gier w Seattle i mam nadzieję, że nasze ścieżki znowu się przetną — czy to na GDC, PAX, czy podczas wspólnej pracy w przyszłości. Do tego czasu, Poochy i ja rozpoczęliśmy nową opowieść w Bostonie.

O istnieniu Wiedźmin Sirius wiemy od końcówki 2022 roku. To wtedy ujawniono, iż znane z The Flame in the Flood studio The Molasses Flood tworzy umieszczoną w wiedźmińskim uniwersum produkcję wieloosobowej, w ramach której przewidziano też kampanię z zadaniami dla pojedynczego gracza. Od tego czasu wiele się jednak wydarzyło. Już w 2023 roku doszło do resetu projektu, a w samym odpowiedzialnym za niego zespole do zwolnień. Dodatkowo w ubiegłym roku The Molasses Flood zostało wchłonięte przez CD Projekt RED. W tej sytuacji nie wiadomo, czy nadal aktualny jest pomysł o zabraniu graczy do… Japonii.

Źródło:https://www.eurogamer.net/the-witcher-project-sirius-recruits-destiny-2-narrative-lead

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

