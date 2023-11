Nowy Wiedźmin w 2024 roku. Andrzej Sapkowski: „Zmusili mnie do kontynuacji”

Sapkowski powiedział również na scenie, że „zmuszono go do kontynuacji”. Nie do końca wiadomo, co autor miał na myśli, tym bardziej że wcześniej wspomniał produkcję „serialu” na podstawie jednego z jego opowiadań. Niedawno Netflix ogłosił nowy film animowany The Witcher: Sirens of the Deep, który otrzymał pierwszy zwiastun. Produkcja jest ekranizacją opowiadania Trochę poświęcenia z książki Miecz przeznaczenia.

Zrobili serial na podstawie jednego opowiadania. Zmusili mnie do kontynuacji. Nie narzekam. Teraz dzięki temu mam na czynsz.