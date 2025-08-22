Zaloguj się lub Zarejestruj

Rewelacyjnie oceniany tytuł z PC zmierza na konsole. Gra o budowaniu wyląduje na PS5 i Xboxach

Patrycja Pietrowska
2025/08/22 15:00
Satisfactory trafi na PS5 i Xbox Series X/S już w listopadzie.

Pojawiły się świetne wieści dla miłośników symulatorów. Coffee Stain Publishing oraz deweloper Coffee Stain Studios ogłosili, że Satisfactory zadebiutuje na platformach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Pierwotnie gra ukazała się w ramach wczesnego dostępu w 2020 roku na PC. Jej pełna wersja trafiła do graczy na komputerach osobistych 10 września 2024 roku.

Satisfactory
Satisfactory

Satisfactory na PS5 i Xbox Series X/S. Znamy datę premiery

Satisfactory cieszy się „przytłaczająco pozytywnym” odbiorem na platformie Steam. Gra pozwala badać nieznaną planetę, tworzyć wielopoziomowe fabryki i zarządzać skomplikowaną siecią taśmociągów. Teraz uznany tytuł trafi do szerszego grona odbiorców.
Data premiery Satisfactory na PlayStation 5 i Xbox Series X/S została ustalona na 4 listopada 2025 roku. Wraz z ogłoszeniem premiery na konsolach, opublikowano również nowy zwiastun.
Satisfactory to ukazana z perspektywy pierwszej osoby gra o budowaniu z odrobiną eksploracji oraz walki. Graj w pojedynkę lub ze znajomymi, zbadaj nieznaną planetę, twórz wielopoziomowe fabryki i wkrocz do taśmociągowego raju!
Ujarzmij naturę i wybuduj gigantyczne fabryki. Rozwijaj swoje przedsięwzięcie według własnego uznania. Planeta pełna jest cennych zasobów naturalnych, które tylko czekają, aby je należycie wykorzystać. Pamiętaj – działasz w imieniu FICSIT i Twoim obowiązkiem jest, aby znaleźć dla nich pożyteczne zastosowanie.

Przypomnijmy więc raz jeszcze, że Satisfactory ukaże się na konsolach już 4 listopada 2025 roku. Gra trafi na PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/08/satisfactory-coming-to-ps5-xbox-series-on-november-4

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

