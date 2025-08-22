Rewelacyjnie oceniany tytuł z PC zmierza na konsole. Gra o budowaniu wyląduje na PS5 i Xboxach

Pojawiły się świetne wieści dla miłośników symulatorów. Coffee Stain Publishing oraz deweloper Coffee Stain Studios ogłosili, że Satisfactory zadebiutuje na platformach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Pierwotnie gra ukazała się w ramach wczesnego dostępu w 2020 roku na PC. Jej pełna wersja trafiła do graczy na komputerach osobistych 10 września 2024 roku.
Satisfactory na PS5 i Xbox Series X/S. Znamy datę premiery
Satisfactory cieszy się „przytłaczająco pozytywnym” odbiorem na platformie Steam. Gra pozwala badać nieznaną planetę, tworzyć wielopoziomowe fabryki i zarządzać skomplikowaną siecią taśmociągów. Teraz uznany tytuł trafi do szerszego grona odbiorców.
Data premiery Satisfactory na PlayStation 5 i Xbox Series X/S została ustalona na 4 listopada 2025 roku. Wraz z ogłoszeniem premiery na konsolach, opublikowano również nowy zwiastun.
Satisfactory to ukazana z perspektywy pierwszej osoby gra o budowaniu z odrobiną eksploracji oraz walki. Graj w pojedynkę lub ze znajomymi, zbadaj nieznaną planetę, twórz wielopoziomowe fabryki i wkrocz do taśmociągowego raju!Ujarzmij naturę i wybuduj gigantyczne fabryki. Rozwijaj swoje przedsięwzięcie według własnego uznania. Planeta pełna jest cennych zasobów naturalnych, które tylko czekają, aby je należycie wykorzystać. Pamiętaj – działasz w imieniu FICSIT i Twoim obowiązkiem jest, aby znaleźć dla nich pożyteczne zastosowanie.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!