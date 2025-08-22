Rewelacyjnie oceniany tytuł z PC zmierza na konsole. Gra o budowaniu wyląduje na PS5 i Xboxach

Satisfactory trafi na PS5 i Xbox Series X/S już w listopadzie.

Pojawiły się świetne wieści dla miłośników symulatorów. Coffee Stain Publishing oraz deweloper Coffee Stain Studios ogłosili, że Satisfactory zadebiutuje na platformach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Pierwotnie gra ukazała się w ramach wczesnego dostępu w 2020 roku na PC. Jej pełna wersja trafiła do graczy na komputerach osobistych 10 września 2024 roku.

Satisfactory na PS5 i Xbox Series X/S. Znamy datę premiery

Satisfactory cieszy się „przytłaczająco pozytywnym” odbiorem na platformie Steam. Gra pozwala badać nieznaną planetę, tworzyć wielopoziomowe fabryki i zarządzać skomplikowaną siecią taśmociągów. Teraz uznany tytuł trafi do szerszego grona odbiorców. Gra pozwala badać nieznaną planetę, tworzyć wielopoziomowe fabryki i zarządzać skomplikowaną siecią taśmociągów. Teraz uznany tytuł trafi do szerszego grona odbiorców.

Data premiery Satisfactory na PlayStation 5 i Xbox Series X/S została ustalona na 4 listopada 2025 roku. Wraz z ogłoszeniem premiery na konsolach, opublikowano również nowy zwiastun.