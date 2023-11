The Witcher: Sirens of the Deep oficjalnie! Pierwszy zwiastun nowych przygód Geralta

Na tegorocznym Geeked Week Netflix oficjalnie zapowiedział nowy film anime The Witcher: Sirens of the Deep. O projekcie po raz pierwszy informował serwis Redanian Intelligence jeszcze w czerwcu bieżącego roku. Produkcja będzie adaptacją opowiadania Trochę poświęcenia z książki Miecz przeznaczenia autorstwa Andrzeja Sapkowskiego.

The Witcher: Sirens of the Deep – pierwszy zwiastun i data premiery

Za animowany film odpowiadać będzie Studio Mir, twórcy Harley Quinn i Wyspy Czaszki. Scenariusz do The Witcher: Sirens of the Deep napisał Mike Ostrowski i Rae Benjamin, którzy pracowali również nad aktorskim serialem Wiedźmin. Reżyserem produkcji jest Kang Hei Chul, który zaangażowany był w poprzedni animowany film – Wiedźmin: Zmora Wilka. Producentami są Mike Ostrowski, Tomek Bagiński i Jarosław Sawko z Platige Image oraz Jason F Brown i Sean Daniel z Hivemind.