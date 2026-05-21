Xbox Store rusza z Festiwalem Warhammer Skulls. Duże promocje na gry Games Workshop

W Xbox Store wystartowała nowa wyprzedaż przygotowana z okazji Festiwalu Warhammer Skulls. Tegoroczna edycja wydarzenia skupia się przede wszystkim na produkcjach osadzonych w uniwersum Games Workshop, ale w promocji pojawiły się również inne znane tytuły dostępne na konsolach Xbox.
Festiwal Warhammer Skulls – najlepsze oferty
Oto najciekawsze promocje z Xbox Store:
- Kingdom Come: Deliverance – 25,80 zł (-80%)
- Kingdom Come: Deliverance II – Royal Edition – 163,60 zł (-60%)
- SlavicPunk: Oldtimer – 8,24 zł (-90%)
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 – 89,99 zł (-70%)
- Warhammer 40,000: Rogue Trader – 79,99 zł (-60%)
- Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition – 42,25 zł (-75%)
- Warhammer 40,000: Boltgun – 39,99 zł (-60%)
- Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef – 29,99 zł (-60%)
- World War Z – 45,37 zł (-67%)
- Call of Duty: Modern Warfare Remastered – 84,99 zł (-50%)
- Call of Duty: Advanced Warfare Gold Edition – 79,19 zł (-67%)
Wymienione rabaty obowiązują przez ograniczony czas.
