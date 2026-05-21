Nowy zwiastun Hopetown już dostępny. Do zespołu dołącza kolejna osoba z Disco Elysium

Nowe RPG od Longdue ujawnia pierwsze fragmenty rozgrywki oraz rozbudowuje zespół o kolejną kluczową postać znaną z Disco Elysium.
Hopetown otrzymało nowy zwiastun, który po raz pierwszy pokazuje właściwe fragmenty rozgrywki. Materiał ujawnia także więcej szczegółów dotyczących systemu klas opartego na pracy dziennikarskiej oraz klimatu produkcji osadzonej na fikcyjnej wyspie górniczej New Greenwich.
Hopetown – dziennikarskie klasy i mroczna intryga
W Hopetown gracze wcielą się w Zolę, świeżo upieczoną „Flashwriterkę”, która pracuje dla podupadającej redakcji The Days. Akcja toczy się po globalnym kataklizmie elektromagnetycznym znanym jako „The Flare”, który zniszczył większość technologii na świecie, a odkrycie substancji Quicksilver miało przywrócić komunikację – aż do momentu, gdy wszystko zaczyna się rozpadać.
Rozgrywka skupia się na zbieraniu informacji i tworzeniu narracji, a gracze będą mogli wybierać między trzema klasami dziennikarskimi: Correspondent, Columnist oraz Gonzo. Każda z nich oferuje inne podejście do prowadzenia śledztwa, manipulowania informacjami i kształtowania wydarzeń na wyspie.
Do zespołu Hopetown dołączyła również Olga Moskvina, była scenarzystka Disco Elysium, która odpowiadała za prace nad dialogami i ostateczny szlif językowy w oryginalnej produkcji. Wcześniej potwierdzono także udział innych twórców związanych z kultowym RPG, co dodatkowo wzmacnia zainteresowanie projektem.
Wcielasz się w rolę upadłego dziennikarza, którego wysłano, by zatuszował prawdę o katastrofalnej katastrofie górniczej — ale gdy przedzierasz się przez kłamstwa, frakcje i sprzeczne relacje, odkrywasz pod powierzchnią coś znacznie bardziej niebezpiecznego. Każdy opublikowany przez ciebie artykuł wpływa na sojusze, podsyca chaos lub przywraca kruchą nadzieję.
Zainspirowana współczesnymi klasykami narracji, takimi jak Disco Elysium, gra Hopetown łączy fabułę opartą na wyborach z reaktywnym światem kształtowanym przez twoje przekonania, instynkty i historie, które zdecydujesz się opowiedzieć.
Na ten momentHopetown jest nadal w produkcji. Do 29 maja na Kickstarterze w ramach pre-orderu możemy zdobyć edycję Newsflash nadchodzącego tytułu. Imiona chętnych osób pojawią się w gazecie podczas rozgrywki.
