Nowy tryb w Resident Evil Requiem stał się jeszcze lepszy. Fani zadbali o ulepszenia

Jedną z najważniejszych zmian jest pełne wsparcie dla systemu Full ARM IK. Oznacza to, że gracze widzą teraz całe ciało swojej postaci, a wszystkie stroje działające w klasycznym trybie powinny być kompatybilne również w VR. Poprawiono także perspektywę, co szczególnie widać w sekwencjach jazdy motocyklem, gdzie odwzorowanie rąk i widoku zostało wyraźnie dopracowane.
Nowa wersja wprowadza również realistyczny odrzut dla każdej broni oraz wsparcie haptyczne, co znacząco zwiększa immersję. Gracze mogą teraz ręcznie rzucać przedmiotami, aktywując je przyciskiem chwytu, wykonując ruch i zwalniając przycisk w odpowiednim momencie.
Na tym jednak lista zmian się nie kończy. Mod oferuje także realistyczne operowanie bronią w obu dłoniach. Wystarczy sięgnąć lewą ręką, aby podeprzeć broń, a następnie przytrzymać oba przyciski chwytu, by swobodnie obracać ją w dłoniach. To rozwiązanie jeszcze bardziej zbliża doświadczenie do tego, co znamy z natywnych produkcji VR.
Co ciekawe, brak oficjalnego wsparcia VR ze strony Capcom nadal pozostaje zagadką. Poprzednie odsłony serii, takie jak Resident Evil 7: Biohazard oraz Resident Evil Village, otrzymały tryby VR na konsolach Sony, jednak nigdy nie trafiły one na PC. Tym razem najnowsza część nie oferuje wsparcia VR na żadnej platformie, co dla wielu graczy jest sporym rozczarowaniem.
