Nowy tryb w Resident Evil Requiem stał się jeszcze lepszy. Fani zadbali o ulepszenia

Capcom wciąż nie potwierdził oficjalnego wsparcia dla tego trybu w swojej grze.

Zaledwie miesiąc po premierze Resident Evil Requiem zyskało moda w wersji na komputery osobiste, który pozwolił przenieść rozgrywkę do wirtualnej rzeczywistości. Twórca o nicku Talemann od tego czasu pracował nad swoim projektem i właśnie udostępnił wersję 1.1.0 moda VR. Aktualizacja wprowadza szereg istotnych ulepszeń i nowych funkcji. Resident Evil Requiem – nowa wersja moda VR Jedną z najważniejszych zmian jest pełne wsparcie dla systemu Full ARM IK. Oznacza to, że gracze widzą teraz całe ciało swojej postaci, a wszystkie stroje działające w klasycznym trybie powinny być kompatybilne również w VR. Poprawiono także perspektywę, co szczególnie widać w sekwencjach jazdy motocyklem, gdzie odwzorowanie rąk i widoku zostało wyraźnie dopracowane.

Nowa wersja wprowadza również realistyczny odrzut dla każdej broni oraz wsparcie haptyczne, co znacząco zwiększa immersję. Gracze mogą teraz ręcznie rzucać przedmiotami, aktywując je przyciskiem chwytu, wykonując ruch i zwalniając przycisk w odpowiednim momencie. Na tym jednak lista zmian się nie kończy. Mod oferuje także realistyczne operowanie bronią w obu dłoniach. Wystarczy sięgnąć lewą ręką, aby podeprzeć broń, a następnie przytrzymać oba przyciski chwytu, by swobodnie obracać ją w dłoniach. To rozwiązanie jeszcze bardziej zbliża doświadczenie do tego, co znamy z natywnych produkcji VR.

GramTV przedstawia:

Wszystko to sprawia, że najnowsza wersja moda jest obowiązkową pozycją dla osób, które chcą przejść Resident Evil Requiem w wirtualnej rzeczywistości. Autor udostępnił już pliki do pobrania, a poniżej zobaczycie materiał wideo prezentujący nowe funkcje. Co ciekawe, brak oficjalnego wsparcia VR ze strony Capcom nadal pozostaje zagadką. Poprzednie odsłony serii, takie jak Resident Evil 7: Biohazard oraz Resident Evil Village, otrzymały tryby VR na konsolach Sony, jednak nigdy nie trafiły one na PC. Tym razem najnowsza część nie oferuje wsparcia VR na żadnej platformie, co dla wielu graczy jest sporym rozczarowaniem. Recenzja Resident Evil Requiem - Czy to najlepszy Resident w historii? Niestety nie, ale…

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.