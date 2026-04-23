Speed Demon to nie sequel hitu kina akcji, a horror w pociągu. Zobacz zwiastun i zacznij się bać

Jakub Piwoński
2026/04/23 08:40
Nowy horror z Williamem H. Macym zapowiada się zaskakująco.

Temat egzorcyzmów był w horrorach eksploatowany już wzdłuż i wszerz. Ale jeszcze nie odprawiano ich w pociągu. Speed Demon ma nadrobić tę zaległość. Do sieci trafił zwiastun filmu Speed Demon, nowego horroru. Produkcja przyciąga uwagę nie tylko samym pomysłem, ale też obsadą — w głównych rolach zobaczymy Williama H. Macy’ego, znanego m.in. z serialu Shameless, oraz Katie Cassidy, którą widzowie kojarzą z Arrow.

Speed Demon – horror w pociągu na pierwszym zwiastunie

Fabuła filmu skupia się na podróży pociągiem z Montrealu do Nowego Jorku, która szybko zamienia się w koszmar. Ojciec Novak i siostra Lu trafiają na pokład opanowany przez demona Asmodeusza. W obliczu rosnącego zagrożenia bohaterowie muszą zmierzyć się nie tylko z opętanymi pasażerami, ale też własnymi słabościami — szczególnie siostra Lu, która traci wiarę i zostaje zmuszona do przeprowadzenia egzorcyzmu jako pierwsza zakonnica w historii.

Za reżyserię odpowiada Jon Keeyes, twórca Cult Killer, który podkreśla, że film ma być dynamicznym i widowiskowym horrorem, łączącym akcję, efekty specjalne i nietypowych bohaterów. Produkcja trafi do wybranych kin, a także na platformy VOD i cyfrowe już 31 maja. Warto dodać, że sam tytuł może być nieprzypadkowy — możliwe, że mamy do czynienia z grą słów nawiązującą do klasycznego horroru Demon Seed z 1977 roku, znanego w Polsce jako Diabelskie nasienie. Przygotujcie się jednak na jakość adekwatną dla kina klasy b.

Dla samego Williama H. Macy’ego to kolejny intensywny okres w karierze — aktor pojawił się w kilku projektach w ostatnim czasie i nie zwalnia tempa. Aktora widzieliśmy niedawno w Snach o pociągach na Netflix. Wszystko wskazuje na to, że Speed Demon może być jedną z bardziej nietypowych pozycji w jego filmografii.

Źródło:https://www.joblo.com/speed-demon-trailer/

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




