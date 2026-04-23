Speed Demon to nie sequel hitu kina akcji, a horror w pociągu. Zobacz zwiastun i zacznij się bać

Temat egzorcyzmów był w horrorach eksploatowany już wzdłuż i wszerz. Ale jeszcze nie odprawiano ich w pociągu. Speed Demon ma nadrobić tę zaległość. Do sieci trafił zwiastun filmu Speed Demon, nowego horroru. Produkcja przyciąga uwagę nie tylko samym pomysłem, ale też obsadą — w głównych rolach zobaczymy Williama H. Macy’ego, znanego m.in. z serialu Shameless, oraz Katie Cassidy, którą widzowie kojarzą z Arrow.

Speed Demon – horror w pociągu na pierwszym zwiastunie

Fabuła filmu skupia się na podróży pociągiem z Montrealu do Nowego Jorku, która szybko zamienia się w koszmar. Ojciec Novak i siostra Lu trafiają na pokład opanowany przez demona Asmodeusza. W obliczu rosnącego zagrożenia bohaterowie muszą zmierzyć się nie tylko z opętanymi pasażerami, ale też własnymi słabościami — szczególnie siostra Lu, która traci wiarę i zostaje zmuszona do przeprowadzenia egzorcyzmu jako pierwsza zakonnica w historii.