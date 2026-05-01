Po 26 latach powraca jeden z najstraszniejszych horrorów. Powrócą oryginalne gwiazdy

Fani mogą oczekiwać kolejnej dawki grozy.

Lionsgate wspólnie z Blumhouse przygotowują powrót jednej z najważniejszych marek w historii kina grozy. Nowa wersja Blair Witch Project trafi na rynek w Cannes, gdzie studio rozpocznie sprzedaż projektu i ujawni pierwsze szczegóły produkcji. Blair Witch Project – szczegóły powrotu słynnej serii horrorów po 26 latach Za reżyserię odpowiada Dylan Clark, młody twórca horrorów, który zdobył rozpoznawalność dzięki projektom publikowanym na YouTubie. To właśnie on stanie za kamerą nowej interpretacji historii znanej z filmu z 1999 roku. Prace nad projektem trwają już od kilku lat, a teraz produkcja nabiera tempa. Zdjęcia mają ruszyć jesienią, a budżet filmu szacowany jest na około 10 milionów dolarów. Szczegóły fabuły pozostają tajemnicą.

Scenariusz przygotował Chris Devlin, natomiast aktualną wersję tekstu rozwija sam Clark. Produkcją zajmują się James Wan z Atomic Monster, Jason Blum z Blumhouse oraz Roy Lee. W projekt zaangażowani są również Adam Hendricks i Greg Gilreath z ramienia Divide Conquer. Lionsgate planuje zachować prawa dystrybucyjne na rynku krajowym oraz w Wielkiej Brytanii. Nowy reboot wyróżnia się także powrotem twórców i aktorów związanych z oryginałem. W gronie producentów wykonawczych znaleźli się Joshua Leonard i Michael C. Williams, a także Eduardo Sánchez, Daniel Myrick oraz Gregg Hale, czyli autorzy pierwszego filmu. To znacząca zmiana względem wcześniejszych kontynuacji, które powstawały bez większego udziału oryginalnej ekipy.

GramTV przedstawia:

Funkcję producentów wykonawczych pełnią także Steven Schneider, Michael Clear i Judson Scott z Atomic Monster, a projekt nadzorują Alayna Glasthal oraz przedstawiciele Lionsgate, Scott O’Brien i Pavan Kalidindi. Negocjacjami w imieniu studia zajmował się Phil Strina. Dylan Clark nie zwalnia tempa i rozwija kolejne projekty. Niedawno podpisał umowę z Universal na adaptację swojego krótkiego horroru Portrait of God, przy którym producentami zostali Sam Raimi oraz Jordan Peele. Reżyser pracuje również nad pełnometrażową wersją Story Time. Oryginalny Blair Witch Project z 1999 roku opowiadał historię trójki studentów filmu, którzy zaginęli w lesie podczas realizacji dokumentu o lokalnej legendzie. Pozostawione przez nich nagrania stworzyły fundament jednego z najbardziej wpływowych horrorów w historii kina. Film zarobił na całym świecie 248 milionów dolarów i zapoczątkował modę na found footage. Kolejne części serii nie powtórzyły tego sukcesu, choć każda z nich zbliżyła się do wyniku 50 milionów dolarów w box office.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.