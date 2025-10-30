Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy Thief wychodzi z cienia. Thief VR: Legacy of Shadow otrzymał datę premiery

Mikołaj Ciesielski
2025/10/30 19:45
0
0

Opublikowano też nowy gameplay.

Na początku października mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy gameplay z Thief VR: Legacy of Shadow. Dzisiaj natomiast pojawiła się kolejna ważna informacja na temat wspomnianej produkcji. Wydawca wspólnie z twórcami ujawnili bowiem dokładną datę premiery pobocznej odsłony serii Thief stworzonej z myślą o goglach wirtualnej rzeczywistości.

Thief VR: Legacy of Shadow
Thief VR: Legacy of Shadow

Ujawniono dokładną datę premiery Thief VR: Legacy of Shadow

Zgodnie z przekazanymi informacjami Thief VR: Legacy of Shadow zadebiutuje na rynku już 4 grudnia 2025 roku. Wraz z datą premiery twórcy opublikowali też nowe fragmenty rozgrywki ze wspomnianej produkcji. Najnowszy gameplay trailer pozwala zainteresowanym po raz kolejny sprawdzić, jak nadchodząca immersyjna skradanka prezentuje się w akcji.

Wcielasz się w złodziejkę Magpie, ukształtowaną przez ulicę sierotę, którą stała się z powodu brutalności Northcresta. Kradniesz, aby przetrwać. Ale wszystko się zmienia, gdy odkrywasz legendarny artefakt o potężnym dziedzictwie. Używaj immersyjnej mechaniki VR, aby przechytrzać siły kontrolujące Miasto. Odkryj najmroczniejsze sekrety tego miejsca i ujawnij spisek, który sięga fundamentów – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec warto przypomnieć, że Thief VR: Legacy of Shadow zmierza na PlayStation VR 2, SteamVR oraz Meta Quest 2 i 3. Wspomniana produkcja jest dziełem deweloperów ze studia Maze Theory, a wydawcą jest firma Vertigo Games.

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/10/thief-vr-legacy-of-shadow-launches-december-4

News
data premiery
VR
Thief
skradanka
FPP
Vertigo Games
Maze Theory
gogle wirtualnej rzeczywistości
Thief VR: Legacy of Shadow
