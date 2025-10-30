Nowy Thief wychodzi z cienia. Thief VR: Legacy of Shadow otrzymał datę premiery

Na początku października mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy gameplay z Thief VR: Legacy of Shadow. Dzisiaj natomiast pojawiła się kolejna ważna informacja na temat wspomnianej produkcji. Wydawca wspólnie z twórcami ujawnili bowiem dokładną datę premiery pobocznej odsłony serii Thief stworzonej z myślą o goglach wirtualnej rzeczywistości.

Ujawniono dokładną datę premiery Thief VR: Legacy of Shadow

Zgodnie z przekazanymi informacjami Thief VR: Legacy of Shadow zadebiutuje na rynku już 4 grudnia 2025 roku. Wraz z datą premiery twórcy opublikowali też nowe fragmenty rozgrywki ze wspomnianej produkcji. Najnowszy gameplay trailer pozwala zainteresowanym po raz kolejny sprawdzić, jak nadchodząca immersyjna skradanka prezentuje się w akcji.