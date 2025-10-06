Znowu zostaniesz złodziejem, ale tym razem potrzebujesz do tego okularów VR

Fani skradanek mają powody do ekscytacji. Po wcześniejszej zapowiedzi nowego projektu z serii Thief, studio Maze Theory i wydawca Vertigo Games zaprezentowali teraz rozszerzony, 14-minutowy materiał z rozgrywki z nadchodzącego Thief VR: Legacy of Shadow. To długo wyczekiwany powrót jednej z najważniejszych serii w historii gier stealth — tym razem w zupełnie nowym wymiarze.

Thief VR: Legacy of Shadow – zobacz gameplay

Niektórzy fani mogą jednak poczuć niedosyt. Tym razem seria powraca bowiem tylko w ramach VR. W materiale możemy zobaczyć, jak gracz wciela się w Magpie (Srokę), mistrzynię złodziei walczącą z bezwzględnym reżimem tyrana Northcresta. Akcja toczy się w mrocznym, steampunkowym Mieście, gdzie cień i cisza są najlepszymi sprzymierzeńcami. Dzięki wykorzystaniu technologii VR gracz może kraść kieszonkowo, otwierać zamki, wspinać się po dachach i korzystać z łuku w pełni immersyjnym środowisku.