Znowu zostaniesz złodziejem, ale tym razem potrzebujesz do tego okularów VR

Jakub Piwoński
2025/10/06 10:30
Kultowa skradanka wraca w nietypowej formie. Jest już pierwszy gameplay.

Fani skradanek mają powody do ekscytacji. Po wcześniejszej zapowiedzi nowego projektu z serii Thief, studio Maze Theory i wydawca Vertigo Games zaprezentowali teraz rozszerzony, 14-minutowy materiał z rozgrywki z nadchodzącego Thief VR: Legacy of Shadow. To długo wyczekiwany powrót jednej z najważniejszych serii w historii gier stealth — tym razem w zupełnie nowym wymiarze.

Thief VR: Legacy of Shadow
Thief VR: Legacy of Shadow

Thief VR: Legacy of Shadow – zobacz gameplay

Niektórzy fani mogą jednak poczuć niedosyt. Tym razem seria powraca bowiem tylko w ramach VR. W materiale możemy zobaczyć, jak gracz wciela się w Magpie (Srokę), mistrzynię złodziei walczącą z bezwzględnym reżimem tyrana Northcresta. Akcja toczy się w mrocznym, steampunkowym Mieście, gdzie cień i cisza są najlepszymi sprzymierzeńcami. Dzięki wykorzystaniu technologii VR gracz może kraść kieszonkowo, otwierać zamki, wspinać się po dachach i korzystać z łuku w pełni immersyjnym środowisku.

To pierwszy raz, gdy świat Thiefa zostaje przeniesiony do rzeczywistości wirtualnej. I pierwszy raz, gdy zyskuje kobietę w roli głównej. Dla serii, która od końca lat 90. kształtowała gatunek skradanek, jest to odważny krok naprzód. Wejście marki w VR wpisuje się w szerszy trend przenoszenia kultowych tytułów do nowej technologii – podobnie jak w przypadku Batman: Arkham VR, które pozwoliło graczom dosłownie wcielić się w Mrocznego Rycerza.

Wygląda na to, że Thief VR: Legacy of Shadow może być nie tylko nostalgicznym powrotem, ale i świeżym otwarciem dla całej marki. Premiera ma odbyć się jeszcze w tym roku na PSVR2, SteamVR i Meta Quest.

Źródło:https://bleedingcool.com/games/thief-vr-legacy-of-shadow-releases-extended-gameplay-video/

Tagi:

News
gameplay
VR
Thief
wirtualna rzeczywistość
Meta Quest 3
Thief VR: Legacy of Shadow
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


