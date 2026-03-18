Tania edycja Call of Duty: Black Ops 7 ze Steelbookiem

W sklepie RTV Euro AGD pojawiła się promocja na Call of Duty: Black Ops 7. Pudełkowe wydanie gry na PlayStation 5 dostępne jest za 149,99 zł, a w tej samej cenie można wybrać także zestaw z limitowanym Steelbookiem.
Jest rok 2035, a świat stoi na krawędzi chaosu, spustoszony przez brutalne konflikty i wojnę psychologiczną. David Mason dowodzi elitarną drużyną podczas tajnej misji w rozległym mieście Avalon. Na miejscu odkrywają skomplikowany spisek, który nie tylko pogrąży świat w chaosie, ale także wciągnie ich w ich własną, prześladującą przeszłość.
Zbierz drużynę lub graj solo w innowacyjnej kampanii kooperacyjnej, która na nowo definiuje doświadczenie Black Ops.
Tryb wieloosobowy eksploduje od samego początku dzięki 16 elektryzującym mapom 6 na 6 oraz dwóm mapom 20 na 20 dostępnym w dniu premiery. Opanuj najnowocześniejszy arsenał i przechytrz wrogów dzięki systemowi Omnimovement nowej generacji.
Sklep oferuje darmową dostawę kurierem lub do Paczkomatów InPost. Promocja dostępna jest przez ograniczony czas lub do wyczerpania zapasów.
