Tania edycja Call of Duty: Black Ops 7 ze Steelbookiem

Mikołaj Berlik
2026/03/18 11:20
Pudełkowe wydanie z dodatkiem w dobrej cenie.

W sklepie RTV Euro AGD pojawiła się promocja na Call of Duty: Black Ops 7. Pudełkowe wydanie gry na PlayStation 5 dostępne jest za 149,99 zł, a w tej samej cenie można wybrać także zestaw z limitowanym Steelbookiem.

Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty: Black Ops 7 – oferta w RTV Euro AGD

Oferta obejmuje zarówno standardowe wydanie, jak i edycję ze Steelbookiem, co czyni ją szczególnie atrakcyjną dla kolekcjonerów. Promocja dotyczy również wersji na konsole Xbox, jednak to wariant na PS5 ze Steelbookiem przyciąga największą uwagę ze względu na dodatkowy element kolekcjonerski w tej samej cenie.

Jest rok 2035, a świat stoi na krawędzi chaosu, spustoszony przez brutalne konflikty i wojnę psychologiczną. David Mason dowodzi elitarną drużyną podczas tajnej misji w rozległym mieście Avalon. Na miejscu odkrywają skomplikowany spisek, który nie tylko pogrąży świat w chaosie, ale także wciągnie ich w ich własną, prześladującą przeszłość.

Zbierz drużynę lub graj solo w innowacyjnej kampanii kooperacyjnej, która na nowo definiuje doświadczenie Black Ops.

Tryb wieloosobowy eksploduje od samego początku dzięki 16 elektryzującym mapom 6 na 6 oraz dwóm mapom 20 na 20 dostępnym w dniu premiery. Opanuj najnowocześniejszy arsenał i przechytrz wrogów dzięki systemowi Omnimovement nowej generacji.

Sklep oferuje darmową dostawę kurierem lub do Paczkomatów InPost. Promocja dostępna jest przez ograniczony czas lub do wyczerpania zapasów.

Mikołaj Berlik
