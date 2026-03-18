Remedy Entertainment poddaje się. To koniec FBC: Firebreak

Smutne wieści dla niewielu pozostałych fanów kooperacyjnego strzelania w uniwersum Control. Mimo, że jeszcze w styczniu starano się przywrócić projekt do życia, Studio Remedy Entertainment ogłosiło zakończenie wsparcia dla swojej produkcji FBC: Firebreak. Choć gra została oceniona jako intrygująca, ostatecznie uznano ją za rozczarowanie, co przypieczętowała dzisiejsza, ostatnia duża aktualizacja.

FBC: Firebreak – ostatnia aktualizacja: „Open House”

Mimo że to koniec nowej zawartości, Remedy zadbało o to, by zainteresowani mogli cieszyć się tytułem jeszcze przez długi czas. Tryb Endless Shift wzbogacił się o 5 lokacji znanych z pierwszej części Control (m.in. Kafeteria w Sektorze Zarządu, Archiwum w Sektorze Konserwacji czy Lobby Rytualne w Sektorze Badawczym). Nie zabrało oczywiście zmian w rozgrywce – przyspieszono prędkość czołgania się po powaleniu, a czas reanimacji skrócono z 5 do 3 sekund. Dodatkowo ulepszono system perków – teraz wystarczy wyposażyć je raz, by od razu uzyskać ich najwyższy poziom. Deweloperzy przeprowadzili prace inżynieryjne, które pozwolą utrzymać serwery gry nawet przy bardzo niskiej liczbie graczy. Gra ma pozostać grywalna przez „nadchodzące lata”.