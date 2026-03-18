Remedy Entertainment poddaje się. To koniec FBC: Firebreak

Mikołaj Berlik
2026/03/18 09:40
Właśnie pojawiła się ostatnia łatka.

Smutne wieści dla niewielu pozostałych fanów kooperacyjnego strzelania w uniwersum Control. Mimo, że jeszcze w styczniu starano się przywrócić projekt do życia, Studio Remedy Entertainment ogłosiło zakończenie wsparcia dla swojej produkcji FBC: Firebreak. Choć gra została oceniona jako intrygująca, ostatecznie uznano ją za rozczarowanie, co przypieczętowała dzisiejsza, ostatnia duża aktualizacja.

FBC: Firebreak
FBC: Firebreak

FBC: Firebreak – ostatnia aktualizacja: „Open House”

Mimo że to koniec nowej zawartości, Remedy zadbało o to, by zainteresowani mogli cieszyć się tytułem jeszcze przez długi czas. Tryb Endless Shift wzbogacił się o 5 lokacji znanych z pierwszej części Control (m.in. Kafeteria w Sektorze Zarządu, Archiwum w Sektorze Konserwacji czy Lobby Rytualne w Sektorze Badawczym). Nie zabrało oczywiście zmian w rozgrywce – przyspieszono prędkość czołgania się po powaleniu, a czas reanimacji skrócono z 5 do 3 sekund. Dodatkowo ulepszono system perków – teraz wystarczy wyposażyć je raz, by od razu uzyskać ich najwyższy poziom. Deweloperzy przeprowadzili prace inżynieryjne, które pozwolą utrzymać serwery gry nawet przy bardzo niskiej liczbie graczy. Gra ma pozostać grywalna przez „nadchodzące lata”.

Aby przyciągnąć ostatnich chętnych przed wygaszeniem projektu, Remedy drastycznie obniżyło próg wejścia. Cena podstawowej wersji gry spadła na Steamie do 59,99 zł. Edycja Deluxe kosztuje teraz 91,98 zł. Wprowadzono też funkcję Friend’s Pass. Pozwala ona posiadaczom pełnej wersji zaprosić znajomych do wspólnej zabawy bez ponoszenia przez nich kosztów. Zaproszona osoba musi jedynie pobrać wersję „Free Trial”. System ten wspiera rozgrywkę międzyplatformową. Wszystkie nowości zostały opisane przez twórców w komunikacie.

Koniec Firebreak nie oznacza jednak końca marki. Remedy potwierdziło, że historia będzie kontynuowana w pełnoprawnej kontynuacji – Control Resonant, która zadebiutuje jeszcze w 2026 roku. Akcja zostanie osadzona siedem lat po wydarzeniach z „jedynki”. Główną postacią będzie Dylan Faden (brat Jesse), a gracze trafią do Manhattanu ogarniętego przez nadnaturalną katastrofę.

Źródło:https://gamingbolt.com/fbc-firebreaks-last-major-update-is-now-live-price-dropped-to-20-and-friends-pass-added

beetleman1234
Gramowicz
Dzisiaj 09:44

Potencjał: był.

Kompetencji: nie było.

Nie wiem kto wpadł na genialny pomysł, żeby zrezygnować z klimatu Control na rzecz klimatu tak edgy, tak "How do you do, fellow kids.", że aż rzygać się od tego chciało, włącznie z muzyką, ale tylko pogratulować. Nie wiem kogo miało to przyciągnąć.




