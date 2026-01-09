Twórcy ARC Raiders stanowczo reagują. Embark zajmie się uciążliwym problemem

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że w okresie świątecznym najlepiej sprzedającą się grą na Steamie było ARC Raiders. Od momentu rynkowego debiutu, który odbył się 30 października 2025 roku, produkcja przyciągnęła rzesze fanów. Przez kilka tygodni, gdy zespół twórców przebywał na przerwie świątecznej, w grze narastały problemy z hackerami oraz osobami bezkarnie wykorzystującymi błędy techniczne.

Embark Studios zajmie się problemem cheaterów w ARC Raiders

Embark Studios przerwało jednak milczenie i zadeklarowało, że postrzega doniesienia o oszustwach jako sprawę o najwyższym priorytecie. W oficjalnych komunikatach zapowiedziano wdrożenie rygorystycznych zmian w obowiązujących zasadach oraz uruchomienie nowych mechanizmów służących do identyfikacji i natychmiastowego usuwania osób łamiących regulamin.