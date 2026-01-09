Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórcy ARC Raiders stanowczo reagują. Embark zajmie się uciążliwym problemem

Patrycja Pietrowska
2026/01/09 08:00
0
0

Nieuczciwi gracze będą mieli utrudnienia.

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że w okresie świątecznym najlepiej sprzedającą się grą na Steamie było ARC Raiders. Od momentu rynkowego debiutu, który odbył się 30 października 2025 roku, produkcja przyciągnęła rzesze fanów. Przez kilka tygodni, gdy zespół twórców przebywał na przerwie świątecznej, w grze narastały problemy z hackerami oraz osobami bezkarnie wykorzystującymi błędy techniczne.

ARC Raiders
ARC Raiders

Embark Studios zajmie się problemem cheaterów w ARC Raiders

Embark Studios przerwało jednak milczenie i zadeklarowało, że postrzega doniesienia o oszustwach jako sprawę o najwyższym priorytecie. W oficjalnych komunikatach zapowiedziano wdrożenie rygorystycznych zmian w obowiązujących zasadach oraz uruchomienie nowych mechanizmów służących do identyfikacji i natychmiastowego usuwania osób łamiących regulamin.

Zauważyliśmy trwającą dyskusję na temat oszustów w ARC Raiders. Chcemy podkreślić, że traktujemy ten problem bardzo poważnie oraz uważnie słuchamy waszych opinii i podejmujemy konkretne działania.

W ciągu najbliższych kilku tygodni wdrożymy istotne zmiany w regulaminach oraz uruchomimy nowe mechanizmy wykrywania, których celem będzie identyfikacja i usuwanie cheaterów. Obejmie to aktualizacje systemów Anti-Cheat w celu skuteczniejszego wykrywania i banowania, a także poprawki po stronie klienta, które bezpośrednio wyeliminują exploit pozwalający na wychodzenie poza mapę. Dodatkowo wprowadzimy narzędzia dla streamerów, pomagające ograniczyć zjawisko stream snipingu.

Modernizacja zabezpieczeń ma na celu znaczną poprawę wykrywalności niedozwolonych modyfikacji kodu. Choć w branży gier wideo systemy anty-cheat działające na poziomie jądra systemu bywają przedmiotem gorących debat ze względu na ich wysokie uprawnienia w komputerze użytkownika, deweloperzy starają się znaleźć skuteczne sposoby na zachowanie uczciwości w rozgrywkach sieciowych.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy jeszcze, że ARC Raiders zadebiutowało 30 października 2025 roku. Gra jest dostępna na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://gamerant.com/arc-raiders-cheaters-hackers-embark-response/

Tagi:

News
strzelanka
cheat
cheater
oszustwo
ARC Raiders
Embark Studios
oszustwo w grze
strzelanka ewakuacyjna
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112