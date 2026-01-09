Twórcy ARC Raiders stanowczo reagują. Embark zajmie się uciążliwym problemem

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że w okresie świątecznym najlepiej sprzedającą się grą na Steamie było ARC Raiders. Od momentu rynkowego debiutu, który odbył się 30 października 2025 roku, produkcja przyciągnęła rzesze fanów. Przez kilka tygodni, gdy zespół twórców przebywał na przerwie świątecznej, w grze narastały problemy z hackerami oraz osobami bezkarnie wykorzystującymi błędy techniczne.
Embark Studios zajmie się problemem cheaterów w ARC Raiders
Embark Studios przerwało jednak milczenie i zadeklarowało, że postrzega doniesienia o oszustwach jako sprawę o najwyższym priorytecie. W oficjalnych komunikatach zapowiedziano wdrożenie rygorystycznych zmian w obowiązujących zasadach oraz uruchomienie nowych mechanizmów służących do identyfikacji i natychmiastowego usuwania osób łamiących regulamin.
Zauważyliśmy trwającą dyskusję na temat oszustów w ARC Raiders. Chcemy podkreślić, że traktujemy ten problem bardzo poważnie oraz uważnie słuchamy waszych opinii i podejmujemy konkretne działania.
W ciągu najbliższych kilku tygodni wdrożymy istotne zmiany w regulaminach oraz uruchomimy nowe mechanizmy wykrywania, których celem będzie identyfikacja i usuwanie cheaterów. Obejmie to aktualizacje systemów Anti-Cheat w celu skuteczniejszego wykrywania i banowania, a także poprawki po stronie klienta, które bezpośrednio wyeliminują exploit pozwalający na wychodzenie poza mapę. Dodatkowo wprowadzimy narzędzia dla streamerów, pomagające ograniczyć zjawisko stream snipingu.
Modernizacja zabezpieczeń ma na celu znaczną poprawę wykrywalności niedozwolonych modyfikacji kodu. Choć w branży gier wideo systemy anty-cheat działające na poziomie jądra systemu bywają przedmiotem gorących debat ze względu na ich wysokie uprawnienia w komputerze użytkownika, deweloperzy starają się znaleźć skuteczne sposoby na zachowanie uczciwości w rozgrywkach sieciowych.
Przypomnijmy jeszcze, że ARC Raiders zadebiutowało 30 października 2025 roku. Gra jest dostępna na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
