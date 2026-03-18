Zaloguj się lub Zarejestruj

Rewolucyjna zmiana w Satisfactory. Twórcy udostępniają eksperymentalną aktualizację

Mikołaj Berlik
2026/03/18 10:20
0
0

Świetny tytuł o budowaniu z wieloma nowościami.

Coffee Stain Studios udostępniło eksperymentalną aktualizację 1.2 do swojej hitowej produkcji – Satisfactory. Choć patch skupia się na detalach, wprowadza funkcję, na którą społeczność czekała od lat: „prawdziwą” pauzę.

Satisfactory – opis łatki 1.2

Największą zmianą „techniczną” jest wprowadzenie domyślnego menu pauzy, które faktycznie zatrzymuje czas w świecie gry. Do tej pory po wciśnięciu pauzy świat wokół nas nadal funkcjonował, co mogło prowadzić do ataku potworów. Teraz, w trybie singleplayer, uniwersum znieruchomieje. Warto też wspomnieć, że dotychczasowe menu Advanced Game Settings zmieniło nazwę na Creative Mode (zachowując wszystkie funkcje). Nowa opcja dostępna przy starcie „nowej gry”, oferująca świeże sposoby zabawy bez blokowania osiągnięć.

Twórcy postawili na znaczne zwiększenie immersji poprzez odświeżenie systemów atmosferycznych:

  • Woda jest teraz widoczna bezpośrednio na wzniesionych budynkach oraz na kombinezonie naszej postaci.
  • Poprawiono efekty mgły, piorunów, wiatru oraz zróżnicowano rodzaje opadów.

GramTV przedstawia:

Poza tym wyróżniają się też:

  • Tryb Selfie, który pozwala fotografować postać z charakterystycznego kąta na tle monumentalnych konstrukcji.
  • Nowe filtry – do trybu fotograficznego trafiły filtry „I know what you are” oraz „Blueprint”, a także nowe warianty póz (szczególnie przy korzystaniu z Hover Packa).
  • Dynamiczne sterowanie, czyli możliwość błyskawicznego przełączania się między padem a myszką i klawiaturą za pomocą jednego przycisku.

Osoby zainteresowane zakupem Satisfactory mają do tego teraz dobrą okazję. Do 19 marca godz. 18:00 gra jest dostępna w promocyjnej cenie 129,49 zł (obniżka z 184,99 zł). Opisane nowości są obecnie częścią builda eksperymentalnego, więc aby je przetestować, musimy przełączyć wersję gry w ustawieniach Steam.

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/526870/view/515237350113019032

Tagi:

News
PC
Steam
aktualizacja
promocja
symulator
Coffee Stain Studios
Satisfactory
budowanie
aktualizacja gry
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112