Rewolucyjna zmiana w Satisfactory. Twórcy udostępniają eksperymentalną aktualizację

Coffee Stain Studios udostępniło eksperymentalną aktualizację 1.2 do swojej hitowej produkcji – Satisfactory. Choć patch skupia się na detalach, wprowadza funkcję, na którą społeczność czekała od lat: „prawdziwą” pauzę.

Satisfactory – opis łatki 1.2

Największą zmianą „techniczną” jest wprowadzenie domyślnego menu pauzy, które faktycznie zatrzymuje czas w świecie gry. Do tej pory po wciśnięciu pauzy świat wokół nas nadal funkcjonował, co mogło prowadzić do ataku potworów. Teraz, w trybie singleplayer, uniwersum znieruchomieje. Warto też wspomnieć, że dotychczasowe menu Advanced Game Settings zmieniło nazwę na Creative Mode (zachowując wszystkie funkcje). Nowa opcja dostępna przy starcie „nowej gry”, oferująca świeże sposoby zabawy bez blokowania osiągnięć.