Nowy serial z Gry o tron zrywa z 15-letnią tradycją serii od HBO. Ale może to i lepiej?

W tym roku fani Gry o tron mogą liczyć na aż dwie serialowe premiera. Jedna jest już za nami, czyli Rycerz Siedmiu Królestw, który zadebiutował z pierwszym odcinkiem w miniony poniedziałek. Druga to trzeci sezon Rodu smoka, który pojawi się na HBO za kilka miesięcy. Pierwszy z seriali łamie jednak jedną z najważniejszych tradycji tej piętnastoletniej serii. Rycerz Siedmiu Królestw to pierwszy serial z Gry o tron bez smoków Akcja Rycerza Siedmiu Królestw rozgrywa się na długo przed wydarzeniami znanymi z Gry o tron. To historia Duncana Wysokiego i jego młodego giermka Jaja. Skala wydarzeń jest tu wyraźnie mniejsza i zamiast wielkich bitew o Żelazny Tron mamy podróż dwóch bohaterów, rycerskie turnieje, humor i bardziej kameralne konflikty.

Największa zmiana jest jednak jeszcze bardziej symboliczna. To pierwszy serial z tego uniwersum, w którym nie pojawia się ani jeden smok. Choć na ekranie zobaczymy przedstawicieli rodu Targaryenów, ich największa broń już nie istnieje. Akcja toczy się kilkadziesiąt lat po Tańcu Smoków, czyli krwawej wojnie domowej znanej z Rodu smoka, która niemal całkowicie doprowadziła do zagłady tych legendarnych bestii.

Według kronik świata Westeros ostatni smok zginął kilkadziesiąt lat przed wydarzeniami serialu. Był słaby, zdeformowany i niezdolny do lotu, co dobrze pokazuje, jak bardzo ród Targaryenów stracił dawną potęgę. W tle tych wydarzeń od lat przewija się też teoria o roli maesterów z Cytadeli, którzy mogli świadomie przyczynić się do zaniku magii. W książce Uczta dla wron pada sugestia, że świat budowany przez Cytadelę nie miał miejsca dla smoków ani proroctw. Brak smoków nie jest jednak wadą serialu. HBO wyraźnie pokazuje, że to uniwersum potrafi opowiadać różne historie i nie musi cały czas sięgać po te same rozwiązania. Największą siłą sagi zawsze byli bohaterowie, ich relacje i moralne wybory, a pod tym względem Dunk i Jajo uważani są za jedne z najlepiej napisanych postaci autorstwa George R.R. Martin. Jeśli Rycerz Siedmiu Królestw okaże się sukcesem, może otworzyć drzwi do kolejnych eksperymentów. Już teraz pojawiły się informacje, że HBO chce naprawić największy błąd Gry o tron i trwają wstępne prace nad kontynuacją z postacią z oryginalnego serialu. Rycerz Siedmiu Królestw – recenzja serialu. Głupi jak żołdak, przebiegły jak król

