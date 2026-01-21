Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy serial z Gry o tron zrywa z 15-letnią tradycją serii od HBO. Ale może to i lepiej?

Radosław Krajewski
2026/01/21 11:10
Tego elementu zabraknie w nowej produkcji, chociaż była ważnym elementem w Grze o tron oraz Rodzie smoka.

W tym roku fani Gry o tron mogą liczyć na aż dwie serialowe premiera. Jedna jest już za nami, czyli Rycerz Siedmiu Królestw, który zadebiutował z pierwszym odcinkiem w miniony poniedziałek. Druga to trzeci sezon Rodu smoka, który pojawi się na HBO za kilka miesięcy. Pierwszy z seriali łamie jednak jedną z najważniejszych tradycji tej piętnastoletniej serii.

Gra o tron
Gra o tron

Rycerz Siedmiu Królestw to pierwszy serial z Gry o tron bez smoków

Akcja Rycerza Siedmiu Królestw rozgrywa się na długo przed wydarzeniami znanymi z Gry o tron. To historia Duncana Wysokiego i jego młodego giermka Jaja. Skala wydarzeń jest tu wyraźnie mniejsza i zamiast wielkich bitew o Żelazny Tron mamy podróż dwóch bohaterów, rycerskie turnieje, humor i bardziej kameralne konflikty.

Największa zmiana jest jednak jeszcze bardziej symboliczna. To pierwszy serial z tego uniwersum, w którym nie pojawia się ani jeden smok. Choć na ekranie zobaczymy przedstawicieli rodu Targaryenów, ich największa broń już nie istnieje. Akcja toczy się kilkadziesiąt lat po Tańcu Smoków, czyli krwawej wojnie domowej znanej z Rodu smoka, która niemal całkowicie doprowadziła do zagłady tych legendarnych bestii.

Według kronik świata Westeros ostatni smok zginął kilkadziesiąt lat przed wydarzeniami serialu. Był słaby, zdeformowany i niezdolny do lotu, co dobrze pokazuje, jak bardzo ród Targaryenów stracił dawną potęgę. W tle tych wydarzeń od lat przewija się też teoria o roli maesterów z Cytadeli, którzy mogli świadomie przyczynić się do zaniku magii. W książce Uczta dla wron pada sugestia, że świat budowany przez Cytadelę nie miał miejsca dla smoków ani proroctw.

Brak smoków nie jest jednak wadą serialu. HBO wyraźnie pokazuje, że to uniwersum potrafi opowiadać różne historie i nie musi cały czas sięgać po te same rozwiązania. Największą siłą sagi zawsze byli bohaterowie, ich relacje i moralne wybory, a pod tym względem Dunk i Jajo uważani są za jedne z najlepiej napisanych postaci autorstwa George R.R. Martin.

Jeśli Rycerz Siedmiu Królestw okaże się sukcesem, może otworzyć drzwi do kolejnych eksperymentów. Już teraz pojawiły się informacje, że HBO chce naprawić największy błąd Gry o tron i trwają wstępne prace nad kontynuacją z postacią z oryginalnego serialu.

Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/feature/game-of-thrones-new-show-officially-breaks-a-targaryen-trend-after-15-years-it-was-much-needed/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
5
Joka013
Gramowicz
Ostatni środa
Grze napisał:

Bo, jak pisze Autor, "... wojna niemal całkowicie doprowadziła...".

Nie wiem co prawda, czy można doprowadzić niemal całkowicie, czy raczej doprowadzić do niemal całkowitej zagłady, niemniej idzie się domyśleć, że zagłada nie była pełna :-)

Jakiś 🐉 najwyraźniej nie został zagładzony i wystąpił gościnnie w trailerze.

Joka013 napisał:

Zastawia mnie jak ma się ten wpis do traillera serialu w którym jest smok xD

jak się okazuje, tam nie ma smoka ;-)

Grze
Gramowicz
Ostatni środa
Joka013 napisał:

Zastawia mnie jak ma się ten wpis do traillera serialu w którym jest smok xD

Bo, jak pisze Autor, "... wojna niemal całkowicie doprowadziła...".

Nie wiem co prawda, czy można doprowadzić niemal całkowicie, czy raczej doprowadzić do niemal całkowitej zagłady, niemniej idzie się domyśleć, że zagłada nie była pełna :-)

Jakiś 🐉 najwyraźniej nie został zagładzony i wystąpił gościnnie w trailerze.

Joka013
Gramowicz
Ostatni środa
NOWAHUTANACZASIE napisał:

Tak to jest jak się niedokładnie ogląda;)

Podobał mi sie pierwszy odcinek, taki ludzki, sympatyczny, może dlatego że główny aktor to trochę ciapa, ale sympatyczna ciapa xd

:)

Joka013 napisał:

Zastawia mnie jak ma się ten wpis do traillera serialu w którym jest smok xD

1:37

https://www.youtube.com/watch?v=ruIuMsslG24

Damn, Twój komentarz mnie skłonił do odpalenia na PC w lepszej jakości. Oglądanie na telefonie z przyciemnionym ekranem się mści. Aż przypomniało mi się tłumaczenie twórców GoT nt jakości bitwy o Winterfell w S8, bo przecież wszyscy oglądają na telefonach xD

Za serial zabiorę się dopiero po skończeniu Rodu Smoka i jak cały sezon będzie kompletny.




