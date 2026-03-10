Najambitniejszy serial science fiction Netflixa z mniejszą liczbą odcinków. Produkcja wróci z krótszym sezonem

Problem trzech ciał – mniejsza liczba odcinków w drugim i trzecim sezonie
Według najnowszych doniesień drugi sezon Problemu trzech ciał będzie liczył tylko sześć odcinków, czyli o dwa mniej niż w przypadku pierwszej serii, która zadebiutowała na platformie w 2024 roku. Informacja o liczbie epizodów pojawiła się przy okazji zakończenia jednego z etapów zdjęć. W sieci udostępniono fotografię pamiątkowego upominku dla ekipy produkcyjnej, na którym widoczna jest lista epizodów oznaczonych numerami od 201 do 206. To potwierdza, że drugi sezon będzie składał się właśnie z sześciu części.
Produkcja nowych odcinków jest realizowana w nietypowy sposób. Zdjęcia do drugiego i trzeciego sezonu są kręcone w ramach jednego długiego harmonogramu, który ma potrwać aż do 2027 roku. Takie rozwiązanie pozwala utrzymać spójność obsady i ograniczyć logistyczne problemy związane z licznymi lokacjami zdjęciowymi.
Wcześniejsze informacje sugerowały, że łączna liczba odcinków w sezonach drugim i trzecim wyniesie jedenaście. Jeśli te dane się potwierdzą, oznaczałoby to, że trzeci sezon prawdopodobnie zakończy historię w zaledwie pięciu epizodach.
Dla fanów powieści Liu Cixina zmniejszona liczba odcinków może początkowo brzmieć niepokojąco. Istnieje jednak spora szansa, że krótszy sezon oznacza większy nacisk na jakość realizacji. Już pierwszy sezon był jedną z najdroższych produkcji Netflixa, a budżet pojedynczego epizodu szacowano na ponad 20 milionów dolarów.
Obecnie nie wiadomo, kiedy dokładnie Problem trzech ciał powróci z drugim sezonem. Fani muszą jednak przygotować się na bardziej skondensowaną historię względem oryginalnych książek Cixina.
