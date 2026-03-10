Najambitniejszy serial science fiction Netflixa z mniejszą liczbą odcinków. Produkcja wróci z krótszym sezonem

Jak dowiedzieliśmy się z wcześniejszych doniesień jeszcze w tym roku powróci Problem trzech ciał z drugim sezonem, nad którym prace zakończyły się w ubiegłym miesiącu. Jednak dopiero teraz do sieci trafiło zdjęcie z planu, na którym dostrzeżono jeden niepokojący szczegół. Okazuje się, że nowa seria może być znacznie krótsza od pierwszego sezonu.

Problem trzech ciał – mniejsza liczba odcinków w drugim i trzecim sezonie

Według najnowszych doniesień drugi sezon Problemu trzech ciał będzie liczył tylko sześć odcinków, czyli o dwa mniej niż w przypadku pierwszej serii, która zadebiutowała na platformie w 2024 roku. Informacja o liczbie epizodów pojawiła się przy okazji zakończenia jednego z etapów zdjęć. W sieci udostępniono fotografię pamiątkowego upominku dla ekipy produkcyjnej, na którym widoczna jest lista epizodów oznaczonych numerami od 201 do 206. To potwierdza, że drugi sezon będzie składał się właśnie z sześciu części.