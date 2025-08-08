Nowy serial z Gry o Tron z konkretnym planem. Dwa nowe sezony będą powstawać po sobie

Twórcy chcą jak najszybciej skrócić czas oczekiwania na nowe odcinki przez widzów.

Pierwszy sezon A Knight of the Seven Kingdoms, czyli nowego serialu ze świata Gry o tron, wciąż znajduje się w fazie postprodukcji, HBO już przygotowuje się do realizacji kolejnych odcinków. Już wcześniej poinformowano, że firma podjęła decyzję o losie serialu, mając przedłużyć go na kolejne dwa sezony. Prace nad następnym sezonem mają rozpocząć się już w pierwszym kwartale 2026 roku, zaś trzeci będzie produkowany od razu po zakończeniu drugiego. A Knight of the Seven Kingdoms – dwa nowe sezony będą powstawać po sobie Chociaż harmonogramy na tak wczesnym etapie mogą ulec zmianie, aktualne plany jasno pokazują, że HBO traktuje ten prequel Gry o tron jako długofalowy projekt. Decyzja o równoczesnym nakręceniu dwóch sezonów podyktowana jest między innymi tempem dorastania głównego aktora, Dextera Sola Ansella, który wciela się w postać Jaja. W momencie startu zdjęć do drugiego sezonu aktor będzie miał już 11 lat, a producenci chcą uniknąć widocznych różnic wiekowych w historii, która w książkach obejmuje stosunkowo krótki okres czasu.

Wcześniej w tym roku Francesca Orsi z HBO potwierdziła, że trwają już przygotowania do dalszych sezonów serii: Już teraz planujemy, jak zbudować tę opowieść jako całość na trzy sezony. Oficjalnie jeszcze ich nie zatwierdziliśmy, ale wszystko wygląda bardzo obiecująco. Traktujemy sezony drugi i trzeci jako jedną całość, ponieważ mamy do dyspozycji trzy nowele. Produkcja będzie drugim prequelem Gry o tron po Rodzie smoka i opowie historię osadzoną około 100 lat przed wydarzeniami z oryginalnej serii i 100 lat po Rodzie smoka. Serial bazuje na noweli George’a R.R. Martina zatytułowanej The Hedge Knight. Na sto lat przed wydarzeniami znanymi z Gry o tron, dwóch niepozornych bohaterów wędrowało po Westeros… młody, naiwny, lecz odważny rycerz, Ser Duncan Wysoki, oraz jego drobny giermek, Jajo. W czasach, gdy ród Targaryenów wciąż władał Żelaznym Tronem, a wspomnienie ostatniego smoka nie zniknęło jeszcze z pamięci ludzi, czekają ich wielkie przeznaczenia, potężni wrogowie i niebezpieczne przygody – brzmi oficjalny opis serialu.

W głównych rolach zobaczymy Petera Claffeya jako rycerza Ser Duncana Wysokiego oraz Dextera Sola Ansella jako jego młodego giermka, Jajo. Ich wspólna podróż zaprowadzi ich na turniej rycerski, gdzie spotkają ważnych przedstawicieli dynastii Targaryenów – w tym księcia Aeriona (Finn Bennett), księcia Baelora (Bertie Carvel) oraz księcia Maekara (Sam Spruell). W obsadzie znajdą się również Ser Lyonel Baratheon,(Daniel Ings), oraz Tanselle (Tanzyn Crawford). Za reżyserię sześciu odcinków pierwszego sezonu odpowiadają Sarah Adina Smith (Lekcje chemii, Hanna), która wyreżyseruje trzy odcinki, oraz producent wykonawczy Owen Harris, odpowiedzialny za pozostałe trzy epizody. Scenariusz napisali George R.R. Martin i Ira Parker (Sympatyk, Ród smoka), którzy również pełnią funkcje producentów wykonawczych. W ekipie producenckiej znaleźli się także Ryan Condal, Vince Gerardis, Owen Harris i Sarah Bradshaw. Przypomnijmy, że A Knight of the Seven Kingdoms zadebiutuje na HBO i platformie HBO Max dopiero na początku 2026 roku. W maju bieżącego roku serial został opóźniony, ale konkretna data premiery wciąż nie jest znana.

