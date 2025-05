Czeka nas dłuższa przerwa od Gry o Tron. Nowy serial opóźniony na przyszły rok

Fani Gry o tron będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Nowy serial osadzony w uniwersum Westeros, A Knight of the Seven Kingdoms, zadebiutuje dopiero w 2026 roku. Wcześniej HBO zakładało, że serial zdąży z premierą jeszcze do końca 2025 roku.

A Knight of the Seven Kingdoms – serial ze świata Gry o Tron opóźniony do 2026 roku

Produkcja będzie drugim prequelem Gry o tron po Rodzie smoka i opowie historię osadzoną około 100 lat przed wydarzeniami z oryginalnej serii i 100 lat po Rodzie smoka. Serial bazuje na noweli George’a R.R. Martina zatytułowanej The Hedge Knight.