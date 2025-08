Nowy serial z Gry o Tron jeszcze nie miał premiery, a HBO już zdecydowało o jego dalszym losie

I to jest dobra wiadomość dla fanów serii.

Po miesiącach zdjęć i niedawnych dokrętkach, serial A Knight of the Seven Kingdoms od HBO przeszedł do fazy postprodukcji. Produkcja osadzona w uniwersum Gry o tron zadebiutuje w przyszłym roku. Mimo że sezon drugi dopiero powstaje na etapie scenariuszowym, najnowsze przecieki wskazują, że HBO planuje znacznie więcej niż tylko jedną kontynuację.

A Knight of the Seven Kingdoms może otrzymać dwa kolejne sezony

Według dobrze poinformowanego insidera Daniela Richtmana, HBO podjęło decyzję o odnowieniu serialu jednocześnie na drugi i trzeci sezon. Choć oficjalnie nie zostało to jeszcze ogłoszone, prace nad kolejnymi odcinkami już trwają. Każdy sezon ma składać się z sześciu odcinków, z których każdy potrwa od 30 do 35 minut.