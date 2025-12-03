Kultowa manga najpierw doczekała się anime, a teraz powstaje aktorski film. Za produkcję odpowiada słynny reżyser

Jeden z najbardziej cenionych japońskich reżyserów powraca z projektem, którego chyba nikt się nie spodziewał. Hirokazu Koreeda, twórca nominowanych do Oscara Złodziejaszków, ogłosił, że pracuje nad pełnometrażową aktorską wersją Look Back. To poruszająca historia autorstwa Tatsukiego Fujimoto, która już wcześniej doczekała się animowanej adaptacji. Teraz manga doczeka się kolejnej ekranizacji i wygląda na to, że powstanie coś znacznie większego niż dotychczasowa animacja.

Look Back – Hirokazu Koreeda kręci aktorską wersję popularnej mangi

Koreeda nie ograniczy się jedynie do reżyserii i sam przygotuje scenariusz oparty na oryginalnym materiale. Wersja anime trwała około godziny, więc film aktorski prawdopodobnie rozwinie wątki znane z mangi i wprowadzi zupełnie nowe sceny. Pierwsze grafiki promocyjne sugerują, że projekt jest już na zaawansowanym etapie, a jego premiera została wyznaczona na przyszły rok.