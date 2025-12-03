Kultowa manga najpierw doczekała się anime, a teraz powstaje aktorski film. Za produkcję odpowiada słynny reżyser

To nazwisko na stołku reżyserskim gwarantuje wysoką jakość.
Jeden z najbardziej cenionych japońskich reżyserów powraca z projektem, którego chyba nikt się nie spodziewał. Hirokazu Koreeda, twórca nominowanych do Oscara Złodziejaszków, ogłosił, że pracuje nad pełnometrażową aktorską wersją Look Back. To poruszająca historia autorstwa Tatsukiego Fujimoto, która już wcześniej doczekała się animowanej adaptacji. Teraz manga doczeka się kolejnej ekranizacji i wygląda na to, że powstanie coś znacznie większego niż dotychczasowa animacja.
Look Back – Hirokazu Koreeda kręci aktorską wersję popularnej mangi
Koreeda nie ograniczy się jedynie do reżyserii i sam przygotuje scenariusz oparty na oryginalnym materiale. Wersja anime trwała około godziny, więc film aktorski prawdopodobnie rozwinie wątki znane z mangi i wprowadzi zupełnie nowe sceny. Pierwsze grafiki promocyjne sugerują, że projekt jest już na zaawansowanym etapie, a jego premiera została wyznaczona na przyszły rok.
Tatsuki Fujimoto od lat pozostaje jedną z najważniejszych postaci współczesnej mangi. Świat kojarzy go przede wszystkim z Chainsaw Man, który niedawno otrzymał pełnometrażowy film kinowy. Amazon zainteresował się twórczością mangaki na tyle, że przygotowuje serię antologiczną 17-26 opartą na kilku jego krótszych historiach. Produkcja ma pokazać szeroki zakres pomysłów autora, który potrafi zaskoczyć zarówno humorem, jak i emocjonalną brutalnością.
Look Back opowiada historię uczennicy czwartej klasy, Fujino, która publikuje w szkolnej gazetce swoją popularną wśród uczniów czteroklatkową mangę. Pewnego dnia dowiaduje się od nauczyciela, że ciągle nieobecna Kyoumoto również chce opublikować swoją twórczość. Wspólna pasja zbliża dziewczęta do czasu, gdy jedno wydarzenie wszystko zmienia. To łamiąca serce historia o dojrzewaniu.
Przypomnijmy, że wersja anime Look Back dostępna jest na platformie Amazona, Prime Video.
