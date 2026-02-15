Zaloguj się lub Zarejestruj

Po 24 latach Gwiezdne wojny naprawią błąd z prequeli od George’a Lucasa. Zapomniana rasa wróci do kanonu

Radosław Krajewski
2026/02/15 13:30
Nowa produkcja z Gwiezdnych wojen przywróci dawno niewidzianą na ekranie rasę.

Uniwersum Star Wars po ponad dwóch dekadach naprawi jeden z błędów trylogii prequeli. Nowy serial Star Wars: Maul - Shadow Lord, który w styczniu otrzymał pierwszy zwiastun, przywraca zapomnianą rasę, prezentując jego najnowszego przedstawiciela, który może odegrać ważną rolę w całej historii.

Gwiezdne wojny: część II – Atak klonów
Gwiezdne wojny: część II – Atak klonów

Star Wars: Maul - Shadow Lord przywróci rasę Vurków

W pamięci fanów Gwiezdnych wojen śmierci bohaterów zwykle kojarzą się z postaciami pierwszoplanowymi, które przez długi czas budowały emocjonalną więź z widzami. Tymczasem jeden z najbardziej tragicznych momentów w historii sagi dotyczył postaci, którą zobaczyliśmy zaledwie przez chwilę. Mistrz Jedi Coleman Trebor z rasy Vurk pojawił się na ekranie tylko na moment, by niemal natychmiast zginąć podczas bitwy o Geonosis. Jest to jedna z najbardziej zmarnowanych postaci w całym uniwersum.

Trebor poległ z ręki Jango Fetta, łowcy nagród pracującego dla hrabiego Dooku, walcząc u boku Mace’a Windu. Było to jedno z zaledwie dwóch ekranowych wystąpień przedstawicieli rasy Vurk w całej sadze. Drugim był senator Sweitt Concorkill, który pojawił się epizodycznie w Zemście Sithów. Choć Vurkowie pojawiali się później w komiksach i materiałach rozszerzonego uniwersum, na ekranie już więcej ich nie zobaczuliśmy.

Nowy serial animowany Star Wars: Maul - Shadow Lord zamierza to zmienić. Produkcja wprowadzi zupełnie nową postać z tej rasy, mistrza Jedi o imieniu Eeko-Dio-Daki. W zapowiedzi serialu widać go w kapturze, który częściowo ukrywa charakterystyczny kostny grzebień wyrastający z nosa i biegnący ku tyłowi głowy. Twórcy sugerują, że bohater odegra istotną rolę w historii i stanie się jednym z głównych przeciwników Dartha Maula.

Vurkowie pochodzą z planety Sembla i wyróżniają się gadzim wyglądem oraz nietypową budową czaszki. Wielu fanów uważało, że rasa została potraktowana po macoszemu, szczególnie że jej przedstawiciel pojawił się w radzie Jedi tylko po to, by zginąć kilka sekund później. Decyzja o szybkim uśmierceniu Trebora przez lata była postrzegana jako przykład przeładowania wydarzeniami drugiej części trylogii prequeli.

Przypomnijmy, że serial Star Wars: Maul - Shadow Lord zadebiutuje na Disney+ już 6 kwietnia z dwoma pierwszymi odcinkami.

Tagi:

Popkultura
Star Wars
serial
Gwiezdne wojny
Lucasfilm Ltd.
animacja
serial animowany
George Lucas
Darth Maul
Gwiezdne wojny: Część II - Atak klonów
Star Wars: Maul – Shadow Lord
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

