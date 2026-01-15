Nowy serial ze świata Gry o tron startuje za kilka dni, a to dopiero początek – oto rozkład jazdy Westeros

Uniwersum Gry o tron wkracza w najbardziej intensywny okres od lat. HBO ma już konkretne plany na 2026 i 2027 rok – a kolejne spin-offy czekają w kolejce.

Choć Gra o tron zakończyła się w 2019 roku, HBO konsekwentnie rozbudowuje Westeros. Po sukcesie Rodu smoka stacja postawiła na długofalową strategię, która wchodzi w decydującą fazę już teraz. Wszystkie zapowiedziane projekty ze świata Gry o tron Pierwszym ważnym wydarzeniem jest premiera serialu Rycerz Siedmiu Królestw, która tuż za rogiem. Debiut zaplanowano na 18 stycznia 2026 roku na HBO Max (w Polsce pojawi się dzień później). Produkcja, oparta na Opowieściach z Siedmiu Królestw George’a R.R. Martina, przeniesie widzów niemal sto lat przed wydarzenia z Gry o tron. Historia Ser Duncana Wysokiego i jego giermka Egga ma być bardziej kameralna, lżejsza w tonie, ale mocno osadzona w realiach polityki i rycerskich konfliktów Westeros.

Jeszcze w tym samym roku HBO pokaże 3. sezon Rodu smoka, który zadebiutuje latem 2026 roku. Nowe odcinki rozpoczną się bezpośrednio po cliffhangerze z finału drugiego sezonu i mają przyspieszyć rozwój wojny domowej Targaryenów. Stawka konfliktu znacząco wzrośnie, a serial wejdzie w najbardziej krwawą fazę Tańca Smoków.

GramTV przedstawia:

Rok 2027 przyniesie kolejną premierę. HBO potwierdziło już, że Rycerz Siedmiu Królestw powróci z 2. sezonem, opartym na opowiadaniu Zaprzysiężony miecz. Zdjęcia są już w toku, co pozwoli zachować ciągłość obsady i krótszą przerwę między sezonami – rzadkość w dzisiejszym modelu produkcji seriali. HBO nie zamierza jednak poprzestawać na już zapowiedzianych tytułach. W fazie rozwoju znajduje się kilka kolejnych projektów osadzonych w świecie Gry o tron, w tym serial o Aegonie Zdobywcy, opowieść o Nymerii i wędrówce Rhoynarów do Dorne, historia Corlysa Velaryona (Węża Morskiego) oraz animowany projekt rozgrywający się w Złotym Imperium Yi Ti. George R.R. Martin potwierdził także, że HBO przygotowuje grunt pod potencjalną kontynuacje Gry o tron, choć na razie bez ujawniania szczegółów. Przeczytaj recenzję serialu Rycerz Siedmiu Królestw

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









