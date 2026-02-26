Crimson Desert na nowym materiale. Zobaczcie, jak aktorzy ożywili swe postacie

Wczoraj informowaliśmy, że Crimson Desert może pochwalić się gwiazdorską obsadą. Dzisiaj natomiast zainteresowani mają okazję przyjrzeć się pracy wybranych aktorów, których będzie można usłyszeć we wspomnianej produkcji. Deweloperzy ze studia Pearl Abyss opublikowali bowiem kolejny materiał zza kulis, który skupia się na właśnie na obsadzie Crimson Desert.

Twórcy Crimson Desert przedstawiają obsadę gry. Pearl Abyss opublikowało nowy materiał zza kulis

Najnowszy materiał wideo przygotowany przez deweloperów ze studia Pearl Abyss pozwala zajrzeć za kulisy nagrań dialogów do Crimson Desert. Występują w nim Alek Newman, Stewart Scudamore oraz Rebecca Hanssen, którzy wcielają się w głównych bohaterów wspomnianej produkcji. Gracze mogą więc zobaczyć, jak wymienieni aktorzy ożywili swoje postacie.