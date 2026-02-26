Crimson Desert na nowym materiale. Zobaczcie, jak aktorzy ożywili swe postacie

Pearl Abyss ponownie zabiera graczy za kulisy swojej produkcji.
Wczoraj informowaliśmy, że Crimson Desert może pochwalić się gwiazdorską obsadą. Dzisiaj natomiast zainteresowani mają okazję przyjrzeć się pracy wybranych aktorów, których będzie można usłyszeć we wspomnianej produkcji. Deweloperzy ze studia Pearl Abyss opublikowali bowiem kolejny materiał zza kulis, który skupia się na właśnie na obsadzie Crimson Desert.
Twórcy Crimson Desert przedstawiają obsadę gry. Pearl Abyss opublikowało nowy materiał zza kulis
Najnowszy materiał wideo przygotowany przez deweloperów ze studia Pearl Abyss pozwala zajrzeć za kulisy nagrań dialogów do Crimson Desert. Występują w nim Alek Newman, Stewart Scudamore oraz Rebecca Hanssen, którzy wcielają się w głównych bohaterów wspomnianej produkcji. Gracze mogą więc zobaczyć, jak wymienieni aktorzy ożywili swoje postacie.
Członkowie klanu Graymanów giną w zabójczej zasadzce, zastawionej pod osłoną nocy przez wrogich Czarnych Niedźwiedzi. Ci, którzy przetrwali, zostają rozproszeni po całym kontynencie. Kliff pragnie odnaleźć ocalałych towarzyszy i odbudować to, co utracił. Jednak podczas podróży pełnej sojuszy, niebezpieczeństw i tajemniczych frakcji odkrywa, że czeka na niego jeszcze większe zagrożenie oraz przeznaczenie, którego nie był w stanie sobie wyobrazi – czytamy w opisie gry na Steam.
GramTV przedstawia:
Na koniec przypomnijmy, że premiera Crimson Desert odbędzie się już 19 marca 2026 roku. Nadchodzącą produkcja studia Pearl Abyss będzie dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Warto również dodać, że wspomniany tytuł będzie mógł pochwalić się polską wersją językową (napisy).
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!