Fani Tolkiena oszaleli. Nowa planszówka Foes of Middle-earth sfinansowana w mniej niż 10 minut

Wiktor Keller
2026/02/26 13:40
Kickstarterowa kampania nowej, oficjalnie licencjonowanej gry planszowej została ufundowana przez społeczność w błyskawicznym tempie. Cel osiągnięto w około 10 minut, a zrzutka już przekroczyła pół miliona dolarów.

Foes of Middle-earth to kooperacyjna gra w stylu dungeon-crawlera od brazylijskiego studia D20 Culture. Przenosi ona graczy w świat Władcy Pierścieni w filmowej wersji. Premiera kampanii na Kickstarterze spotkała się z lawinowym wsparciem, a lista dodatków i kolejnych rozszerzonych celów rośnie z dnia na dzień.

Bogato wyposażona planszówka w świecie Władcy Pierścieni podbija Kickstartera

Kampania miała skromny startowy cel, czyli ok. 50,000 dolarów (ok. 180 tys. złotych) Osiągnięto go w ekspresowym tempie kilkunastu minut. Już podczas pierwszych dni zbiórka przekroczyła pół miliona dolarów, przy blisko dwóch tysiącach wspierających. Na ten moment zbiórka może się pochwalić wynikiem ponad dwóch milionów złotych na koncie.

Co dokładnie obiecuje projekt? Twórcy stawiają na prezentację uniwersum znaną z kinowych filmów. Rozgrywka będzie podzielona na trzy fazy: eksplorację, starcia z przeciwnikami i finałową walkę z bossem. Całość ma być wsparta ręcznie wykonaną, dwustronną planszą oraz zestawem szczegółowych figurek (w tym Balroga) i około 200 kart losujących dodatkowe niebezpieczeństwa, umiejętności i zadania. To oferta skierowana zarówno do miłośników figurkowych bitewniaków, jak i fanów klimatycznych przygodówek kooperacyjnych.

Kampania od początku celuje też w mocne zaangażowanie społeczności. Twórcy regularnie dodają nowe cele i dodatki, a społeczność aktywnie komentuje i modyfikuje swoje wpłaty. Wątek na Reddit czy wpisy producenta pokazują szybkie reakcje graczy. To klasyczny przykład efektu lawinowego, czyli wysoka widoczność, znana licencja i atrakcyjna zawartość dają lawinową formę wsparcia.

Sukces Foes of Middle-earth to nie tylko triumf marketingu to dowód, że dobrze zaprojektowane, oficjalnie licencjonowane projekty nadal potrafią poruszyć rynek graczy planszowych i kolekcjonerów. Kampania pokazuje również stałą siłę platformy crowdfundingowej jako miejsca, gdzie nostalgia i jakość wykonania spotykają się z gotówką fanów.

Źródło:https://www.gamespot.com/articles/lord-of-the-rings-board-game-kickstarter-fully-funded-in-under-10-minutes/1100-6538396/

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 13:47

Nie czaje. Ciekawe co ta planszówka ma takiego że się tak na nią ludzie rzucili - może specyfika brazylijskiego rynku i to głównie oni nabili kwote, tak jak u nas np. z HoMM Board Game? Wiem że mamy tu uznane IP, ale akurat WP ma dużo różnych produktów, choćby bitewniak od Games Workshop.

No i ciekaw jestem jak będzie wyglądały logistyka z Brazyli... chyba że jak wszyscy będą zamawiać druk w Chinach.




