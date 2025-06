Nowy rozdział dla Tango Gameworks. Twórcy Hi-Fi Rush budują nowy zespół

W ubiegłym roku Tango Gameworks doczekało się nowego właściciela pod postacią Krafton . Po trudnym okresie, który nastąpił po zeszłorocznym zamknięciu przez firmę Microsoft, studio przechodzi proces odbudowy. Firma poinformowała o rozpoczęciu rekrutacji na wiele stanowisk, poszukując specjalistów do pracy nad nieujawnionym jeszcze projektem, który ma być grą akcji.

Tango Gameworks rekrutuje do nowej gry akcji

Nowe Tango Gameworks Inc. powstało kilka miesięcy po zamknięciu, dzięki współpracy byłych członków zespołu z firmą Krafton. W sierpniu 2024 roku Krafton nabył prawa własności intelektualnej zarówno do nazwy studia, jak i do docenionej gry Hi-Fi Rush.