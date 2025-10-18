Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy roguelite notuje świetny debiut. Ponad 200 tysięcy sprzedanych egzemplarzy i znakomite recenzje

Mikołaj Berlik
2025/10/18 10:30
Gra od studia Dotemu i Guard Crush Games debiutuje z sukcesem, sprzedając się w ponad 200 tysiącach egzemplarzy w tydzień.

W okresie pełnym głośnych premier, takich jak Battlefield 6 i Little Nightmares 3, Absolum od Dotemu zdołało wyraźnie się wyróżnić. Wydawca poinformował, że gra w ciągu pierwszych siedmiu dni sprzedała się w ponad 200 tysiącach egzemplarzy, co potwierdza jej mocny debiut. Z tej okazji opublikowano także nowy zwiastun z wyróżnieniami od recenzentów.

Absolum
Absolum

Absolum – roguelite z duszą klasycznej bijatyki

Za produkcję odpowiadają Dotemu, Guard Crush Games i Supamonks – zespoły znane ze świetnie przyjętego Streets of Rage 4. Absolum to dynamiczny beat ’em up z elementami roguelite, oferujący rozgrywkę dla maksymalnie dwóch graczy. Twórcy połączyli klasyczne mechaniki walki z nieliniową strukturą świata i systemem rozwoju postaci. Każdy bohater dysponuje unikalnymi zdolnościami specjalnymi i może ulepszać je o właściwości żywiołów.

Tytuł zebrał bardzo pozytywne recenzje, a w wielu redakcjach zdobył noty zbliżone do dziewiątki. Chwalono go za dopracowany system walki, efektowną oprawę wizualną oraz świetne połączenie gatunków. Gracze zwracają uwagę na dużą regrywalność i satysfakcjonujący progres bohaterów, który nadaje każdej sesji świeżości.

Absolum ukazało się na PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch oraz PC. Niedawno podzieliliśmy się szczegółami dotyczącymi ocen gry.

Źródło:https://gamingbolt.com/absolum-sells-over-200000-copies-in-launch-week

Tagi:

News
PC
Xbox One
PlayStation 4
wyniki sprzedaży
oceny
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
roguelite
