Nowy roguelite notuje świetny debiut. Ponad 200 tysięcy sprzedanych egzemplarzy i znakomite recenzje

Gra od studia Dotemu i Guard Crush Games debiutuje z sukcesem, sprzedając się w ponad 200 tysiącach egzemplarzy w tydzień.

W okresie pełnym głośnych premier, takich jak Battlefield 6 i Little Nightmares 3, Absolum od Dotemu zdołało wyraźnie się wyróżnić. Wydawca poinformował, że gra w ciągu pierwszych siedmiu dni sprzedała się w ponad 200 tysiącach egzemplarzy, co potwierdza jej mocny debiut. Z tej okazji opublikowano także nowy zwiastun z wyróżnieniami od recenzentów.

Absolum – roguelite z duszą klasycznej bijatyki

Za produkcję odpowiadają Dotemu, Guard Crush Games i Supamonks – zespoły znane ze świetnie przyjętego Streets of Rage 4. Absolum to dynamiczny beat ’em up z elementami roguelite, oferujący rozgrywkę dla maksymalnie dwóch graczy. Twórcy połączyli klasyczne mechaniki walki z nieliniową strukturą świata i systemem rozwoju postaci. Każdy bohater dysponuje unikalnymi zdolnościami specjalnymi i może ulepszać je o właściwości żywiołów.

