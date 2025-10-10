Absolum zaskakuje recenzjami. Niewielka gra osiągnęła wynik, o którym marzą giganty

W świecie zdominowanym przez wielkie premiery, takie jak Ghost of Yotei czy Silent Hill f, na scenę wkroczyło coś zupełnie nieoczekiwanego. Absolum, niezależna gra akcji z elementami roguelike, okazała się jedną z największych niespodzianek 2025 roku – i to nie bez powodu.

Absolum – zaskoczenie roku z ocenami na poziomie 87%

Recenzenci zgodnie chwalą płynny, dynamiczny system walki, różnorodnych bohaterów oraz satysfakcjonującą losowość, która sprawia, że każda rozgrywka wygląda nieco inaczej. Wyróżnia się także piękna, ręcznie rysowana oprawa graficzna i dopracowane animacje, dzięki którym gra ma swój unikalny klimat.