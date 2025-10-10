Absolum zaskakuje recenzjami. Niewielka gra osiągnęła wynik, o którym marzą giganty

W cieniu wielkich premier pojawiła się perełka. Absolum pokazuje, że niezależne gry wciąż potrafią błyszczeć.
W świecie zdominowanym przez wielkie premiery, takie jak Ghost of Yotei czy Silent Hill f, na scenę wkroczyło coś zupełnie nieoczekiwanego. Absolum, niezależna gra akcji z elementami roguelike, okazała się jedną z największych niespodzianek 2025 roku – i to nie bez powodu.
Absolum – zaskoczenie roku z ocenami na poziomie 87%
Recenzenci zgodnie chwalą płynny, dynamiczny system walki, różnorodnych bohaterów oraz satysfakcjonującą losowość, która sprawia, że każda rozgrywka wygląda nieco inaczej. Wyróżnia się także piękna, ręcznie rysowana oprawa graficzna i dopracowane animacje, dzięki którym gra ma swój unikalny klimat.
Absolum łączy klasyczne podejście do beat-’em-upów z nowoczesnymi mechanikami roguelike, co zdaniem krytyków daje niezwykle angażujące połączenie. Produkcja została doceniona za pomysłowe rytuały, przyjemny poziom trudności i świetne tempo walk.
GramTV przedstawia:
Choć fabuła nie należy do najmocniejszych stron gry, a powtarzalność wrogów i konieczność grindu mogą z czasem męczyć, Absolum wciąż utrzymuje średnią ocen na poziomie 87%. To wynik, którego nie powstydziłyby się największe tytuły tego roku.
Warto podkreślić, że gra trafiła na rynek bez dużej kampanii reklamowej, a mimo to przebiła się do świadomości graczy. Dla wielu to dowód, że dobrze zaprojektowany gameplay i serce włożone w projekt wciąż potrafią wygrać z marketingowymi gigantami.
