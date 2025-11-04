Saints Row może odżyć. Były twórca ma przygotować propozycję na prequel

Niedawno informowaliśmy o pomyśle byłego twórcy Saints Row na wskrzeszenie serii. Teraz Chris Stockman ogłosił, że został poproszony o przedstawienie propozycji nowego kierunku rozwoju dla tej marki. Stockman poinformował, że planuje zaproponować prequel do oryginalnej gry.

Saints Row może wrócić do korzeni. Były twórca pracuje nad propozycją prequela

Na platformie Reddit ukazał się wpis Chrisa Stockmana, przynoszący nadzieję dla fanów serii Saints Row. Jak wskazał Stockman, został poproszony o przygotowanie propozycji na prequel, dodając, że nie będzie to gra VR, a deweloper „naprawdę wraca do korzeni”.