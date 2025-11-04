Saints Row może odżyć. Były twórca ma przygotować propozycję na prequel

Saints Row może wrócić do korzeni. Były twórca pracuje nad propozycją prequela
Na platformie Reddit ukazał się wpis Chrisa Stockmana, przynoszący nadzieję dla fanów serii Saints Row. Jak wskazał Stockman, został poproszony o przygotowanie propozycji na prequel, dodając, że nie będzie to gra VR, a deweloper „naprawdę wraca do korzeni”.
Poproszono mnie o przygotowanie propozycji na prequel Saints Row!
Ludzie, mam dla was pełną nadziei wiadomość!
Poproszono mnie o stworzenie propozycji dla rebootu Saints Row!
Nie mogę powiedzieć nic więcej, ale moje marzenia o tej grze właśnie stały się czymś więcej niż tylko marzeniami!
Aktualizacja: to nie będzie gra VR. Naprawdę wracam do korzeni!
GramTV przedstawia:
Warto przypomnieć, że ostatnio Stockman krytykował restart Saints Row z 2022 roku. Gdy tylko dowiedział się o planach na reboot, od razu uznał to za „fatalny pomysł”. Przypomnijmy, jaką wizję na projekt miał Stockman:
Kiedy dowiedziałem się, że rebootują Saints Row, porozmawiałem ze starym przyjacielem – moim dawnym szefem z czasów pierwszego Saints Row. On był producentem, a ja dowiadywałem się, co planują, i pomyślałem sobie: cholera, to fatalny pomysł. Czym to właściwie ma być? Robicie reboot, ale po co go robicie?
W tej serii jest mnóstwo postaci, które ludzie kochają. To w ogóle nie było Saints Row. W tym momencie powinni to nazwać inaczej. Od gry Saints Row oczekuje się pewnych rzeczy — a oni nie trafili w żadną z nich. Biegasz z ekipą nastolatków, którzy stają się głównymi bohaterami pierwszej części. Można było pójść w zupełnie inną stronę — osadzić akcję w latach 70., z dużymi afro, dzwonami i muzyką z tamtej epoki.