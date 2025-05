Powstaje nowy Rambo. I to bez udziału Sylvestra Stallone’a

Choć fabuła owiana jest tajemnicą, wiadomo, że film będzie skupiać się na młodym Johnie Rambo podczas wojny w Wietnamie. Sylvester Stallone, który na zawsze związał się z postacią Rambo, nie jest obecnie zaangażowany w projekt, choć producenci nie wykluczają jego udziału, jeśli pojawi się odpowiednia rola.

Producentami są Kevin King-Templeton (Templeton Media), Les Weldon, Jonathan Yunger oraz Avi Lerner. W gronie producentów wykonawczych znaleźli się Trevor Short, a także Dallas Sonnier i Amanda Presmyk z Bonfire Legends.

Jesteśmy podekscytowani możliwością otwarcia nowego rozdziału w dziedzictwie Rambo. Z Jalmarim Helanderem na czele — reżyserem o wyjątkowej wizji i energii — mamy pewność, że stworzymy widowisko pełne akcji, które trafi do serc zarówno starych fanów, jak i nowej publiczności — powiedział prezes Millennium, Jonathan Yunger.

Jestem największym fanem Rambo od jedenastego roku życia. Możliwość realizacji własnego filmu o Rambo to spełnienie marzeń. Wszystko, co mnie do tego doprowadziło, nadaje sens mojemu dzieciństwu. Nie mogę się doczekać, aż największy bohater kina akcji wróci tam, gdzie jego miejsce, czyli na wielki ekran – dodał Sam Helander.