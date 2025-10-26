Nowy poziom trudności w Dying Light: The Beast może zachwycić fanów horrorów

Kilka dni temu ujawniono plany rozwoju Dying Light: The Beast. Zgodnie z przekazanymi informacjami w ramach popremierowego wsparcia gra zostanie wzbogacona m.in. o nowy poziom trudności o nazwie Koszmar. Okazuje się, że Techland w trakcie prac nad wspomnianym trybem czerpie inspiracje z dwóch docenionych horrorów.

Nowy poziom trudności w Dying Light: The Beast czerpie inspiracje z dwóch świetnych horrorów

Tymon Smektała podzielił się kilkoma ciekawymi informacjami na temat nowego poziomu trudności, który zmierza do Dying Light: The Beast. Deweloper ujawnił, że obecnie Techland „analizuje” wszystkich bossów i sprawdza, w jaki sposób „dostosować ich zachowania, aby były bardziej nieprzewidywalne”. Nie będą to jednak jedyne zmiany.