Nowy poziom trudności w Dying Light: The Beast może zachwycić fanów horrorów

Mikołaj Ciesielski
2025/10/26 10:00
Deweloperzy czerpią inspiracje z dwóch świetnych horrorów.

Kilka dni temu ujawniono plany rozwoju Dying Light: The Beast. Zgodnie z przekazanymi informacjami w ramach popremierowego wsparcia gra zostanie wzbogacona m.in. o nowy poziom trudności o nazwie Koszmar. Okazuje się, że Techland w trakcie prac nad wspomnianym trybem czerpie inspiracje z dwóch docenionych horrorów.

Dying Light: The Beast
Tymon Smektała podzielił się kilkoma ciekawymi informacjami na temat nowego poziomu trudności, który zmierza do Dying Light: The Beast. Deweloper ujawnił, że obecnie Techland „analizuje” wszystkich bossów i sprawdza, w jaki sposób „dostosować ich zachowania, aby były bardziej nieprzewidywalne”. Nie będą to jednak jedyne zmiany.

Rozważamy również kilka ciekawych poprawek dotyczących naszych Przemieńców – są to tylko zamiary, więc nie chcę obiecywać zbyt wiele, ale inspirujemy się takimi grami jak Obcy: Izolacja czy Resident Evil 3: Nemesis – ujawnił Smektała.

Deweloper dodał, że w trybie Koszmar wrogowie będą zadawać większe obrażenia, a sama rozgrywka będzie oczywiście bardziej wymagająca. Techland zamierza jednak najwyraźniej pójść o krok dalej. Nowy poziom trudności w Dying Light: The Beast ma bowiem zaoferować „bardziej realistyczny tryb przetrwania”, a fani mogą spodziewać się „nowych mechanizmów w tym zakresie”.

Na koniec przypomnijmy, że Dying Light: The Beast dostępne jest na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Techlandu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Dying Light: The Beast - Elektryczny na potwory, ołowiany na ludzi.

Źródło:https://insider-gaming.com/dying-light-the-beast-nightmare-inspirations

