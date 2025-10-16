Dying Light: The Beast z roadmapą i eventem dla graczy. Techland ujawnia plany

Dying Light: The Beast z planem wsparcia. Ruszył globalny event „Call of the Beast”
Techland zamierza kontynuować wzbogacanie Dying Light: The Beast o nową zawartość oraz funkcje w ciągu 11 tygodni następujących po premierze. Seria aktualizacji będzie w dużej mierze skupiać się na poprawie regrywalności i zwiększeniu atrakcyjności fazy endgame’u. Wśród najbardziej wyczekiwanych przez społeczność elementów, które mają trafić do gry, wymieniono między innymi tryb New Game+.
Deweloperzy planują również rozszerzyć doświadczenia poprzez dodanie dodatkowego poziomu trudności. Na liście nowości znalazły się także świeże egzekucje bronią i finishery dla postaci w trybie Bestii. Ponadto, posiadacze komputerów osobistych otrzymają wsparcie dla technologii ray tracingu. Pojawi się też współpraca z PUBG Mobile.
Równolegle z ujawnieniem mapy drogowej, Techland zainaugurował wyjątkowe, globalne wydarzenie dla społeczności o nazwie „Call of the Beast”. Event ten, mający na celu zachęcenie graczy do współpracy i prezentacji siły całej społeczności Dying Light, rozpoczął się 16 października i potrwa aż do 4 stycznia 2026 roku, obejmując łącznie 11 tygodni pełnych wyzwań.
W każdy czwartek, przez cały czas trwania akcji, do gry będą trafiały nowe zadania oraz unikalne nagrody. Uczestnicy z całego świata zmierzą się z tygodniowymi celami. Nagrody za ukończenie wyzwań, które mogą obejmować nowe rodzaje broni czy ekskluzywne karoserie samochodów, trafią bezpośrednio do skrytki gracza w bezpiecznych strefach.
Jeśli globalna społeczność ukończy co najmniej 17 z 22 wyzwań udostępnionych w trakcie eventu, każdy z uczestników otrzyma specjalną – legendarną nagrodę, upamiętniającą wspólne osiągnięcie. Co więcej, jeżeli społeczności uda się ukończyć 20 wyzwań, każdy kto dołożył starań choćby w jednym z nich, otrzyma wszystkie nagrody dostępne w ramach Call of the Beast. – czytamy w komunikacie prasowym.
Dying Light: The Beast ukazał się 18 września 2025 roku. Gra zadebiutowała na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S, a także na komputerach osobistych.
