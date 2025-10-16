Dying Light: The Beast z roadmapą i eventem dla graczy. Techland ujawnia plany

Twórcy dzielą się szczegółami związanymi z popremierowym wsparciem, a także uruchomionym eventem społecznościowym.

Ostatnio dowiedzieliśmy się, że gracze Dying Light: The Beast zabili już 2,2 miliarda zombie. Gra zaliczyła udany start, czym nie omieszkał pochwalić się Techland pod koniec września. Teraz zespół zaprezentował plan wsparcia dla gry oraz uruchomił event społecznościowy. Dying Light: The Beast z planem wsparcia. Ruszył globalny event „Call of the Beast” Techland zamierza kontynuować wzbogacanie Dying Light: The Beast o nową zawartość oraz funkcje w ciągu 11 tygodni następujących po premierze. Seria aktualizacji będzie w dużej mierze skupiać się na poprawie regrywalności i zwiększeniu atrakcyjności fazy endgame’u. Wśród najbardziej wyczekiwanych przez społeczność elementów, które mają trafić do gry, wymieniono między innymi tryb New Game+.

Deweloperzy planują również rozszerzyć doświadczenia poprzez dodanie dodatkowego poziomu trudności. Na liście nowości znalazły się także świeże egzekucje bronią i finishery dla postaci w trybie Bestii. Ponadto, posiadacze komputerów osobistych otrzymają wsparcie dla technologii ray tracingu. Pojawi się też współpraca z PUBG Mobile. Równolegle z ujawnieniem mapy drogowej, Techland zainaugurował wyjątkowe, globalne wydarzenie dla społeczności o nazwie „Call of the Beast”. Event ten, mający na celu zachęcenie graczy do współpracy i prezentacji siły całej społeczności Dying Light, rozpoczął się 16 października i potrwa aż do 4 stycznia 2026 roku, obejmując łącznie 11 tygodni pełnych wyzwań.

W każdy czwartek, przez cały czas trwania akcji, do gry będą trafiały nowe zadania oraz unikalne nagrody. Uczestnicy z całego świata zmierzą się z tygodniowymi celami. Nagrody za ukończenie wyzwań, które mogą obejmować nowe rodzaje broni czy ekskluzywne karoserie samochodów, trafią bezpośrednio do skrytki gracza w bezpiecznych strefach. Jeśli globalna społeczność ukończy co najmniej 17 z 22 wyzwań udostępnionych w trakcie eventu, każdy z uczestników otrzyma specjalną – legendarną nagrodę, upamiętniającą wspólne osiągnięcie. Co więcej, jeżeli społeczności uda się ukończyć 20 wyzwań, każdy kto dołożył starań choćby w jednym z nich, otrzyma wszystkie nagrody dostępne w ramach Call of the Beast. – czytamy w komunikacie prasowym. Dying Light: The Beast ukazał się 18 września 2025 roku. Gra zadebiutowała na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S, a także na komputerach osobistych.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.



