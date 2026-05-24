Kolejne leaki o GTA 6 fałszywe? Rockstar ma robić to... celowo

Od lat stopniowo jesteśmy pozbawiani elementu zaskoczenia. Wszystko dzięki leakerom.
Autorzy przecieków często uprzedzają wydawców w bombardowaniu nas informacjami, które w założeniu powinny wyrwać nas z butów. Okazuje się jednak, że czasami może się to obrócić przeciwko nim.
Rockstar i Nintendo pogrywają z leakerami?
Przypomnijmy sobie, ile razy w ostatnich miesiącach informowano nas o rzeczach związanych z Grand Theft Auto 6. Że to już teraz dostaniemy trailer, że to już za chwilę rusza przedsprzedaż itp. itd. Część z tych rzeczy pochodziła od mało wiarygodnych ludzi, ale byli też renomowani insiderzy, których zapowiedzi także się nie spełniały. Okazuje się jednak, że bynajmniej nie był to efekt złego poinformowania. Zamiast tego mogło chodzić o… robienie na złość. Rockstar Games, ale również i Nintendo mają rzekomo lubować się w celowym przekładaniu terminów, byleby tylko zdyskredytować leakerów.
Wspomniał o tym jeden insiderów, Reece “Kiwi Talkz” Reilly:
Oto rada dla insiderów i leakerów w kwestii Rockstara i Nintendo...... Przestańcie podawać daty zapowiedzi z dokładnością do konkretnego dnia i tygodnia!! Istnieje duże prawdopodobieństwo, że to się obróci przeciwko wam przez to, jak bardzo są oni małostkowi.
Obie firmy nienawidzą przecieków do tego stopnia, że zmieniają daty zwiastunów/zapowiedzi, żeby tylko zdyskredytować ludzi – robiły to już wcześniej i zrobią to ponownie.
Obie firmy uwielbiają element zaskoczenia.
Tutaj znowu warto wspomnieć o GTA 6. Niedawno wydawało się, że sprawa jest już przesądzona, a my w poniedziałek 18 maja zyskamy możliwość, by zakupić własny egzemplarz gry w przedsprzedaży. Pomimo ogromnych oczekiwań, a nawet potwierdzenia ze strony jednego z mediów, wiemy już, iż nic takiego nie miało miejsca. Nadal nie znamy ani ceny, ani terminu startu preorderów. I tak do czasu albo oficjalnego ogłoszenia, albo pojawienia się kolejnej plotki w tym temacie.
