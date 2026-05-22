A więc jednak. Sony podniosło ceny wszystkich abonamentów

Mikołaj Berlik
2026/05/22 13:20
Subskrypcja PlayStation Plus ponownie drożeje. Sony początkowo poinformowało jedynie o podwyżce dotyczącej PS Plus Essential dla nowych użytkowników, ale szybko okazało się, że zmiany obejmują również pakiety Extra i Premium.

PlayStation Plus

PlayStation Plus – podwyżki objęły wszystkie pakiety

Od dziś wyższe ceny obowiązują przy zakupie miesięcznych i kwartalnych subskrypcji. W przypadku wszystkich tierów miesięczny abonament podrożał o 2 dolary, natomiast wariant trzymiesięczny kosztuje teraz o 4 dolary więcej. Sony nie zdecydowało się natomiast na zmianę cen rocznych planów, co prawdopodobnie pozwoliło uniknąć jeszcze większej krytyki ze strony graczy.

Najwięcej kontrowersji wzbudził jednak sam sposób komunikacji zmian. W oficjalnym wpisie Sony wspomniano wyłącznie o podwyżce PS Plus Essential, przez co wielu użytkowników było przekonanych, że droższe nie będą pakiety Extra i Premium. Dopiero później gracze zauważyli, że nowe ceny dotyczą całej oferty subskrypcji.

Podwyżki pojawiają się krótko po wzroście cen konsol PlayStation 5 i PS5 Pro, dlatego w sieci ponownie rozpoczęły się dyskusje o możliwej cenie PlayStation 6. Jednocześnie Sony wciąż przygotowuje kilka mocnych premier, które mają przyciągnąć nowych użytkowników do ekosystemu PlayStation. Wśród najważniejszych produkcji wymienia się między innymi Marvel's Wolverine oraz Grand Theft Auto 6.

Dodatkowo gracze oczekują już kolejnego pokazu State of Play, który według przecieków ma odbyć się 2 czerwca i zaprezentować nowe ekskluzywne projekty dla PlayStation.

Źródło:https://gamingbolt.com/playstation-plus-prices-across-the-board-are-up-in-a-rather-baffling-choice-from-sony

