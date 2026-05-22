A więc jednak. Sony podniosło ceny wszystkich abonamentów

Subskrypcja PlayStation Plus ponownie drożeje. Sony początkowo poinformowało jedynie o podwyżce dotyczącej PS Plus Essential dla nowych użytkowników, ale szybko okazało się, że zmiany obejmują również pakiety Extra i Premium.

PlayStation Plus – podwyżki objęły wszystkie pakiety

Od dziś wyższe ceny obowiązują przy zakupie miesięcznych i kwartalnych subskrypcji. W przypadku wszystkich tierów miesięczny abonament podrożał o 2 dolary, natomiast wariant trzymiesięczny kosztuje teraz o 4 dolary więcej. Sony nie zdecydowało się natomiast na zmianę cen rocznych planów, co prawdopodobnie pozwoliło uniknąć jeszcze większej krytyki ze strony graczy.